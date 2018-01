Blue Monday: Siete propuestas para superar el día más triste del año

El tercer lunes de enero (el 15 de enero de 2018) es denominado Blue Monday que, según una fórmula matemática, es la fecha del año en que estamos más deprimidos. El tiempo invernal, la falta de luz porque los días aún son cortos, la depresión post-vacacional después de navidades, que es lunes... la conjunción de varios elementos provocan, según los expertos, la tristeza que caracteriza a ese lunes. Para combatirla, te proponemos siete planes que harán que cargues las pilas y que la tristeza pase de largo por tu lado...

1. Cambio de imagen Una de las formas definitivas de cambiar de humor es cambiar de look. ¿Y qué mejor manera que un corte de pelo o unas mechas? En el Salón Alberto Cali ofrecen todo tipo de ser vicios estéticos y están especializaos en peluquería. Cortes que serán tendencia este 2018 como el shag, que triunfó en los 70 u su base de ondas y flequillo regresa con fuerza, el pixie o el eterno bob se mezclan y conviven con las melenas XL con ondas y volumen, la coleta baja, el moño alto y el efecto wet. Un cambio que hará que, irremediablemente, te sientas más guapa y de mejor humor. C/ Almirante 22. Madrid.

2. Manicura y depilación con hilo para ponerte guapa y subir el autoestima Para subirte el ánimo y la autoestima, nada mejor que verse más guapa. El diseño de cejas y depilación con hilo de Sundara pone el acento en la mirada y la manicura eco dará un toque chic de color a tus manos, transformándolas con un simple gesto. Sundara utiliza productos 100% Biocertificados en todos sus tratamientos.

3. Viaja con el paladar al exotismo de la India En un día triste lo que más apetece es evadirse y viajar… pero como no podemos hacerlo, los restaurantes Bangalore Modern Indian Cuisine y Purnima nos proponen un viaje a la India a través de sus sabores y su decoración.

Situados ambos en el barrio de Salamanca (en las calles Goya y Diego de León), son dos restaurantes basados en la gastronomía más tradicional de la India. Además, los dos espacios nos transportan al color y el exotismo del país. Si Purnima recrea el colorido de Nueva Delhi, Bangalore representa el cosmopolitismo y la vegetación de la ciudad de la que toma su nombre. Dos propuestas diferentes para decir adiós a la monotonía culinaria y a la tristeza. Bangalore está en C/ Diego de León, 63 y Purnima se encuentra en la C/ Goya, 110, Madrid.

4. Una escapada a Tarifa Escápate el fin de semana a un lugar mágico como el Hotel The Riad en Tarifa. Situado en un edificio del siglo XVII ubicado en el casco histórico de la localidad de Tarifa, está inspirado en los Riads marroquíes (antiguas estructuras palaciegas reconvertidas hoy en día en pequeños hoteles con encanto). The Riad es un alegato a esas estructuras palaciegas de Marruecos reconocibles por sus patios, terrazas, fuentes, zonas ajardinadas, paredes revestidas de Tadelakt (revestimiento tradicional marroquí) y todo un elenco de refinamiento y exotismo propios de la mentalidad e idiosincrasia árabes. Un sitio especial para desconectar y dejarte mimar. C/ Comendador, 10, Tarifa (Cádiz).

5. Tratamiento facial para tener una buena cara Estética y Salud Natividad Lorenzo nos propone un Tratamiento hidratante intensivo global. La limpieza en profundidad es el primer paso del tratamiento, para lo que se realiza un peeling basado en tres fases, que emplea la carboxiterapia y ayuda a eliminar las escamas de la piel, estimulando la producción de colágeno y eliminando las toxinas. El paso 2 sería la aplicación de ondas de choque, ondas radiales o radiofrecuencia, según las características de nuestra piel. Y el paso 3, triple ácido hialurónico para estimular la producción de colágeno. Reestablecer la hidratación inmediata, reactivar la memoria hídrica y regenerar la epidermis son las 3 finalidades de este tratamiento. Duración y precio: 120 minutos, 135€. Avda. del Monasterio de Silos, 11.

6. Disfruta de una comida o una cena de luxe No hay nada que una cena de lujo en buena compañía no pueda solucionar. Cocina vasca con un toque mediterráneo y las mejores vistas del skyline de Madrid en El Cielo de Urrechu (C.C. Zielo Shopping Pozuelo, Local 217. Pozuelo de Alarcón) o lo mejor de la gastronomía regional italiana en Trattoria SantArcangelo (C/Moreto, 15. Madrid) son nuestras recomendaciones para dar la vuelta al Blue Monday y convertir el día más triste del año en el mejor día de enero.

7.Baila al ritmo de la mejor música latina en The Host Y para poner la guinda a un día especial nada mejor que exorcizar los demonios de la tristeza bailando. The Host te invita a vivir una experiencia inolvidable. Este genuino club madrileño es uno de los mejores anfitriones de las sesiones latinas de la capital. DJ’s de reconocido prestigio, shows, espectáculos en directo y sorpresas temáticas en una sala multifuncional equipada con la última tecnología de luz y sonido y zona de reservados y pase VIP. C/Ferraz, 38 (Madrid)