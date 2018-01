La Reina Letizia vuelve a las andadas en materia de 'pinchazos'

Levantó todas las sospechas en la Pascua Militar y parece que se han confirmado este lunes, durante su participación en el acto de entrega de los Premios Fundación Víctimas del Terrorismo en el museo Reina Sofía de Madrid.

Letizia ha estrenado rostro en 2018, a saber, unos pómulos más marcados y ligeramente más altos y unos labios ligeramente más gruesos, especialmente el superior.

Un discreto retoque que no ha requerido pasar por el quirófano, si no que sería producto de las inyecciones de botox y ácido hialurónico. No sería la primera vez que Letizia luce un milagroso rejuvenicimiento.

El pasado mes de abril, durante su viaje oficial a Japón, la prensa se hacía eco de un ligero cambio de imagen y los expertos ya apuntaban a estos tratamientos como los responsables del lozano y perfecto rostro de la reina, según recoge Informalia.

Se trata de un tratamiento temporal que debe repetirse cuando los efectos comiencen a desvanecerse, entre los tres y los 18 meses, dependiendo del paciente. Se realiza en unos 30 minutos, no requiere hospitalización ni anestesia y es apto para casi todos los bolsillos: entre 260 y 500 euros la sesión.

