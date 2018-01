Agatha Ruiz de la Prada: "Todo el mundo tiene ganas de enamorarse... hasta Pedrojota"

Agatha Ruiz de la Prada dice estar decidida a pasar página, pero lleva mal los cuernos que le puso Pedrojota.

La diseñadora no quiere hablar ya de su ex arido y padre de sus dos hijos, pero la coincidencia del espectacular reportaje del periodista y su actual mujer Cruz Sánchez de Lara con el de ella posando con un joven de 21 años completamente desnudo han llevado a pensar que este último podría ser su particular forma de contestarle, pero nada más lejos de la realidad según explica ella misma.

CHANCE: ¿Alguna vez imaginaste que triunfarías tanto con los niños?

Agatha Ruiz de la Prada: Es que a mí me encantan, se me cae la baba con ellos. Yo soy diseñadora de mujer pero lo que más nos ha funcionado ha sido la marca de niños. Muchos diseñadores no entienden el mundo de los niños pero a mí me encanta.

CH: ¿Qué tal va la recuperación de tu muñeca?

A.R.P: Estoy recuperándome aunque fue hace ya un mes pero todos los días tengo rehabilitación, lloro todos los días porque me hacen polvo. Voy mucho mejor aunque tiene que ir perfecto.

AGATHA RUIZ DE LA PRADA: "HA SIDO MUY DIVERTIDO POSAR CON UN CHAVAL DE 21 AÑOS"

CH: Te vamos a ver en un posado con un chico joven ¿cómo surgió esta idea?

A.R.P: Ha sido idea de Joanna Bonet que es amiga mía y a la que conocí en Lérida cuando ella tenía 12 años. Es lista, brillante y muy amiga mía, quizá una de mis mejores amigas del mundo del periodismo y es muy provocadora. Fue a ella a la que se le ocurrió que posara con un chaval de 21 años. Fue una sesión muy divertida, os va a encantar.

CH: ¿Ha sido ésta tu particular contestación al reportaje de tu ex marido en Harper's Bazaar?

A.R.P: Imposible, porque se hizo hace un mes y medio. Se realizó incluso antes de romperme la muñeca.

CH: ¿Qué te ha parecido el reportaje de él y su actual mujer?

A.R.P: No puedo decir nada, bueno quizá lo que ha dicho mi hija que tiene mucha gracia: "No puedo decir nada, sobre todo nada que sea positivo"

CH: Dices que tu posado ha sido muy divertido ¿te enamorarías de un hombre así?

A.R.P: ¿Con un joven de 21 años? Eso es demasiado pero el niño es encantador.

CH: ¿Tienes ganas de enamorarse?

A.R.P: Todo el mundo tiene ganas de enamorarse.