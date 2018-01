La fiesta de YoDona demuestra que en la moda todo vale

Este martes, la revista 'Yo Dona' organizó una fiesta por todo lo alto con motivo del comienzo de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid (MBFWM) que tendrá lugar en el pabellón Ifema desde el 24 hasta el 29 de enero. Este evento está considerado como la semana de la moda más importante de nuestro país.

Como no podía ser de otra forma, muchos de los rostros conocidos de la moda española se dieron cita en la gran fiesta que tuvo lugar en el Hotel Only You de Atocha.

'YO DONA' ORGANIZA UNA FIESTA POR TODO LO ALTO CON MOTIVO DE LA MERCEDES-BENZ FASHION WEEK DE MADRID Entre los que se dejaron ver en el photocall, estuvieron Elena Furiase, Carmen Lomana, María Porto, Alvaro de la Rosa, Puri García, Paloma Segrelles, Norma Ruiz, Alex Gadea, Eva Marciel, Esmeralda Moya, Berta Collado, Sara Verdasco, Modesto Lomba, Agatha Ruíz de la Prada y su hijo Tristán, Mónica Hoyos, Andrea Molina y María Castro entre otros.

Sin embargo, para estar hablando de una fiesta que da la bienvenida a la semana de la moda, los looks de los invitados no tuvieron ningún quorum, reivindicando más que nunca que todo se lleva, y por lo general no hubo ninguno que llamase la atención especialmente.

Entre los looks que más nos dejaron indiferente destacamos el de Mónica Hoyos o Beatriz Espejel, futura esposa de Koke Resurrección, futbolista del Atletico de Madrid.

Si hace unos años Agatha hubiera destacado, en esta fiesta de Yo Dona, en esta ocasión era una más... ¿Qué modelo es el tuyo?