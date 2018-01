Juan Duyos: "No hago gran caso a las tendencias, eso lo hace fenomenal Amancio Ortega"

Juan Duyos (53 años) es uno de los diseñadores que ha desfilado en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid.

El creador asegura que es uno de los momentos más especiales del año para él y en el que más trabajo tiene. Cada año sorprende mostrando las prendas de sus nuevas colecciones.

CHANCE: ¿Cómo os preparáis para una "MBFWM"?

Juan Duyos: Es como una maratón contrarreloj, es mucha gente trabajando para esos diez minutos de desfile. Tenemos que tener ánimo, energía, templanza y decisión.

CH: ¿Qué tiene de especial la semana de la moda?

J.D: Son las dos semanas más especiales del año en las que menos se duerme, más intensidad de trabajo hay y más ilusión y nervios flotan en el ambiente.

CH: ¿Os ponéis muy nerviosos?

J.D: Si, es inevitable, las cosas que no importan no ponen nervioso*esto es muy muy importante.

CH: ¿Por qué una "MBFWM" y no un desfile alternativo?

J.D: La plataforma MBFWM es la más importante de España y la que más repercusión mediática tiene.

CH: ¿Cómo escaparate, qué os aporta?

J.D: La repercusión mediática es lo más importante al realizar un desfile, MBFWM es el altavoz más grande de España, como decía...

CH: ¿Cómo preparáis la colección?

J.D: Para trabajar soy muy anárquico, a veces se comienza en los bocetos, otra en los tejidos... no sigo un sistema rígido, pero al final el puzle siempre encaja.

CH: ¿Qué vamos a ver sobre la pasarela este año?

J.D: Un desfile único y diferente en el que vamos a poner en relieve el poder de la mujer.

CH: ¿Cuál es vuestra inspiración?

J.D: Vosotras, las mujeres. Mis clientas, amigas, familia*mi entorno femenino es el que me inspira. Es un homenaje a vosotras.

CH: ¿Puede la ropa de pasarela llegar a las chicas de calle?

J.D: Con este desfile demuestro que la verdad de la moda está en las mujeres reales. Debe llegar.

CH: ¿Cómo elegís a las modelos?

J.D: Esta vez ha sido un casting precioso: desfila mi entorno y mujeres que me gustan, inspiran y seducen.

CH: ¿Qué pensáis de la eterna polémica en torno a las tallas?

J.D: No me interesa, nosotros hacemos todas las tallas. Las polémicas son para quien no entiende el sector.

CH: ¿Las tendencias que marcarán esta temporada?

J.D: No hago gran caso a las tendencias, eso lo hace fenomenal Amancio Ortega.

CH: ¿De qué es de lo que más orgullosos estáis de esta colección?

J.D: De que todas las mujeres de mi entorno la luzcan.

CH: ¿Si tuvierais que recordar una colección cual sería?

J.D: Fueron muy especiales mi primer desfile, el desfile con el Ballet Nacional de España y mi 20 aniversario.

CH: Una prenda icónica que os defina.

J.D: El vestido de cóctel.

CH: Un diseñador por excelencia para recordar nacional e internacional.

J.D: Balenciaga y Saint Laurent.

CH: Qué prenda le sienta bien a una mujer y a un hombre.

J.D: No me gusta generalizar, aquí hacemos ropa a medida para cada mujer porque no todo sienta bien a todas...