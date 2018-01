Palomo Spain: "El modelo es un referente, ayuda a que la fantasía se haga realidad"

En el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid pero alejado del recinto de IFEMA, Palomo Spain ha presentado su colección The Hunting en el Teatro Real bajo una tremenda expectación y revolucionando una vez más el panorama de la moda nacional.

Pedro Almodóvar, Rossy de Palma o Pelayo Díaz presidían el front row del desfile, acompañados por los expertos de moda de nuestro país y los rostros más emblemáticos de la modernidad patria.

Bajo este fenómeno los modelos ya característicos del diseñador desfilaban por el Teatro Real con piezas inspiradas en la caza y las obras de Velázquez. Hablamos con el diseñador tras su éxito.

CHANCE: ¿Cómo te preparas para una Fashion Week?

Palomo Spain: Con muchas ganas, la verdad, aunque siga teniendo un poco de nervios. Llegar hasta el desfile es un proceso bastante complicado, hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, no puedes dejar de lado nada. Pero es un proceso que hago siempre con ilusión y con las ideas muy claras sobre lo que quiero hacer y de la forma en la que quiero hacerlo.

CH: ¿Que tiene de especial la semana de la moda?

P.S: Es una semana durante la cual todos los que forman parte de este mundo (desde los diseñadores, hasta los periodistas) se juntan y pueden dialogar sobre moda, disfrutar de ella y vivir, por una semana, ese ambiente casi mágico que tanto nos gusta a los creativos, que nos permite lucirnos. El aire que se respira, la gente que te rodea y que entiende lo que haces, es lo que convierte este momento en un verdadero espacio para dialogar.

CH: ¿Te pone muy nervioso la semana de la moda?

P.S: La verdad es que casi nunca me pongo nervioso, quizás solo unos minutos antes del desfile, pero generalmente no. Cuando tienes muy claro adonde quieres llegar, los nervios son un obstáculo, así que yo he tenido que aprender a controlarlos y concentrarme en hacer el trabajo que hay que hacer.

CH: ¿Porque MBFW y no un desfile alternativo?

P.S: Sí a ambos. Sí a la MBFW porque significa ser parte de ese calendario y ese recorrido oficial de la semana de la moda, ser parte de esta institución, y estar cerca de una persona como Charo Izquierdo que ha hecho y está haciendo tanto para cambiar la percepción de la moda actual. Pero desde luego yo siempre mantendré la idea de hacer un desfile fuera de IFEMA, hacer algo alternativo llevando al publico cada vez a un sitio diferente para que cada vez pueda vivir una experiencia distinta.

CH: ¿Que te aporta como escaparate?

P.S: La pasarela siempre es una oportunidad de enseñar tu trabajo de la forma en la quieres que sea percibido. Es el momento en el que está allí la prensa y todos los que quieren ver lo nuevo, es el escaparate por antonomasia que tenemos nosotros los diseñadores 2 veces al año para mostrar lo que estamos pensado, adonde queremos llegar y adonde la moda se dirige, según nuestro criterio.

CH: ¿Cómo preparas la colección?

P.S: Suelo preparar mis colecciones con tiempo, y siempre con una idea muy clara desde el principio. Esa idea normalmente puede surgir de un estado de animo, un viaje, de alguna experiencia que he vivido o de alguna historia que me han contado. El tiempo es fundamental tanto como identificar los componentes de la colección, "dialogando con ella", buscando sus necesidades: ¿qué telas hay que usar? ¿qué tela puede acompañar a esta otra? Siempre se genera un dialogo entre el dibujo, las telas, la colección y el creador.

CH: ¿Qué vamos a ver la pasarela y cual es tu inspiración?

P.S: La inspiración de mi nueva colección se basa en la caza, pero en la parte estética de la misma. Siempre he tenido un especial recuerdo de los momentos en que estábamos en el campo, reunidos, comiendo migas y bebiendo vino cuando mi padre volvía de cazar con sus amigos y familiares. Los colores y texturas evocan un paisaje inglés combinado con los colores de la sierra andaluza. Veremos faldones abullonados, corsetería, capas, amplios abrigos con pantalones cargo, accesorios exquisitos y sombreros (de mi colaboración con Tolentino).

CH: ¿Puede la ropa de pasarela llegar a la calle?

P.S: Desde luego. Hay algunas prendas de pasarela que no, porque son más especiales, pero la mayoría de la ropa que yo hago es cómoda y se puede llevar perfectamente a la calle. ¡De hecho hay muchos chicos que la llevan! CH: ¿Cómo elegís a los modelos? P.S: Pues según el tema de la colección y según la sensación que nos trasmitan los modelos. Si se identifican con la marca y con el mensaje y si realmente son capaces de exteriorizarlo. Evidentemente también es importante que puedan llevar bien la ropa y que sepan lucirla.

CH: ¿Qué piensas de la polémica de las tallas?

P.S: Los modelos son lo que permiten que la fantasía de un diseñador se haga realidad y por supuesto tienen que ser "guapos, altos y delgados", para que puedan lucir la ropa de una determinada manera. El resto somos humanos y es perfecto así. ¡Yo tampoco tengo una talla cero y soy feliz! Pero el modelo es otra cosa, es un referente, tiene unas cualidades que no todo el mundo real tiene, y eso ayuda a que la fantasía del diseñador se lleve a la realidad.

CH: ¿Tendencias que marcarán esta temporada?

P.S: Nunca hay tendencias, lo que hay es el estilo.

CH: ¿Qué es lo que más te enorgullece de esta colección?

P.S: Esta es la colección de la que más orgulloso estoy en general y en concreto, lo que más me enorgullece de ella, es haber sido capaz de realizarla mientras grababa un programa de televisión que ha ocupado la mayoría de mi tiempo. Me he tenido que adaptar a una forma de trabajo totalmente diferente, y aún así he sido capaz de crear una propuesta nueva con respecto a mi trabajo anterior: mucho más cuidada, más madura y más centrada en el detalle, en la que hay prendas para todo el mundo y que identifican a diferentes tipos de personalidades. Me enorgullece que sea un paso más en la historia de Palomo Spain, un paso muy bien dado y muy firme, a pesar de haberlo hecho con mayor dificultad.

CH: ¿Si te tienes que quedar con una colección sería con esta?

P.S: Sí, claro, siempre con la ultima.

CH: ¿Una prenda icónica que te defina?

P.S: Una chaqueta con manga abullonada, cuello escote a la caja, muy baja.

CH: ¿Un diseñador de referencia para ti, nacional e internacional?

P.S: John Galliano y Cristobal Balenciaga.

CH: ¿Qué prenda le sienta bien a una mujer y a un hombre?

P.S: Una camisa blanca... o la desnudez.