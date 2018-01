¿Quién está detrás de los zapatos Philippe Mavv, que arrasan entre los más jóvenes?

Los sneakers o zapatillas son la nueva moda de este año, para ir al trabajo, para ir a una cena y para pasar un día de relax en el parque. El caso es que para cualquier ocasión se pueden escoger unas zapatillas para rematar el look, actualmente se llevan incluso con traje de vestir.

Los hombres y las mujeres se han sumado a la dendencia de esta temporada y, como ya habíamos contado anteriormente, son muchas las marcas de zapatos que se han sumado a fabricar sneakers.

Hay una marca que nació en julio de 2017, Philippe Mavv, que se centraba en fabricar náuticos con suelas de colores, un toque más juvenil y original para uno de los zapatos más clásicos que hay. Detrás de esta marca está Felipe de Mata, un chico de 26 años que estudió periodismo, pero sus diferentes necesidades y su pasión por las zapatillas lo llevaron a diseñar, y después de ver la gran aceptación que tuvieron sus náuticos se lanzó a fabricar zapatillas de colores.

Para hombre las hizo en negro, blancas o beige y para mujer se atrevió con el rosa o el verde mint. Y es que Felipe es un joven emprendedor que se ha lanzado a un mundo en el que hay mucha competencia, él mismo nos cuenta cómo está viviendo esta experiencia.

CH: ¿Difícil lo de emprendedor joven? F.M: Mucho, no te haces a la idea. Y más si la aventura la emprendes tú sólo. Las ayudas son escasas para los jóvenes emprendedores en el sector del textil y calzado. Al ser joven, o tienes una persona que te avale en términos económicos, o el banco te pone muchas trabas para concederte un préstamo o linea de crédito. Tienes que tener las cosas muy claras y saber los pasos a seguir porque, como vayas a lo loco sin asesorarte bien, como me ha pasado a mí, viene hacienda y hace de las suyas...

CH: ¿En qué momento te da por embarcarte en esta aventura? F.M: Cuando me veo en Madrid sin ingresos, con un alquiler por pagar y viendo ofertas de trabajo cuya retribución salarial es ridícula. Siempre había rondado en mí la posibilidad de montar mi propio negocio y emprender, lo que no sabía era como encaminarlo. Las zapatillas o sneakers me apasionan, desde el 2009, cuando fui a San Diego donde me compré mi primer par de Nike High Dunk. Desde entonces empecé a obsesionarme. Me creé una cuenta de eBay e iba vendiendo las que ya había usado para ahorrar y comprarme el siguiente par.

Creo que esa adicción me ha llevado a lanzarme de lleno en crear mi propia línea de calzado. Ajustado a mi presupuesto, obviamente, pero dándole mi esencia.

CH: ¿Qué aporta tu marca al panorama del calzado? F.M: Quiero creer que aporta algo diferente. Aunque mis dos colecciones que hay ahora mismo en el mercado tienen una línea clásica, me gusta dotarles de ese pequeño detalle distintivo que los hacen diferentes al resto. Por ejemplo, en los náuticos. Son los náuticos clásicos de toda la vida, pero con la combinación de colores y el detalle en el talón, a mi parecer, los hacen más únicos. O en la última colección, el modelo podrá asemejarse a otros de otras marcas, pero siempre quiero ir un poco más allá y con el picado, el grabado de escamas, los cierres de los cordones, etc... Además de la calidad/precio, creo que son atributos que resaltan o merecen ser resaltados.

CH: ¿Hacia quién va dirigido tus zapatos? F.M: Sobretodo a un público que se comprende entre los 16 a los 40 años. Obviamente ha habido gente fuera de ese rango que me ha comprado, y eso me alegra porque significa que es un producto que no entiende de edades. Como decirte, ambos productos están enfocados para todo tipo de gente. Es decir, si vas a la oficina/universidad o colegio, puedes llevarlos. Si tienes una cena comida formal, puedes llevarlos. En definitiva, al abanico es muy grande y a cuanta más gente le gusta, mejor.

CH: ¿Dónde te gustaría ver tus zapatos? F.M: Sinceramente, a día de hoy me llena de orgullo vérselos a alguien por la calle o que como por ejemplo, este verano en una pop up que hicimos, que el chico se fuese con ellas puestas. En un futuro, cercano espero, me gustaría verlos en el escaparate de mi tienda física y en los principales bloggs de moda del país.

CH: ¿Por qué suela de colores? F.M: Hay que destacar, siempre. Tanto si hablan mal como si lo hacen para bien. Sacar unos náuticos sin nada nuevo que ofrecer, siendo una marca nueva y que nadie conoce no augura mucha proyección. Sin embargo, ofreciendo el mismo producto, con colores vivos, enfocados para primavera/verano la cosa puede cambiar. Como ya he dicho antes, siempre busco ir un poquito por delante y ofrecer algo nuevo y que pueda agradar al público.

CH: ¿Dónde los realizas? F.M: En Elche. Todas las unidades están hechas a mano con materiales de primera calidad.

CH: ¿Te has animado a enviarle unos al Rey Felipe? F.M: Ni me lo había planteado la verdad. Por el momento me he centrado en una campaña de marketing de marca con influencers de moda. Pero es una idea muy llamativa e interesante, ¿porqué no? CH: ¿Has pensado en hacer nauticos para chicas, híperfemeninos? F.M: Era la idea de inicio, hacerlos unisex, pero como he dicho antes, cuando te metes en una aventura como esta crees que todo es más fácil de lo que parece, y cuando te adentras de verdad, ves que no lo es. Pero de los errores se aprende y esta nueva colección sí que es unisex. Espero que os guste.

CH: ¿Qué te parece la tendencia de influencers? F.M: Crucial. Hoy en día las RRSS marcan el camino. Es el mayor escaparate para tu marca. Pero eso sí, tienes que saber muy bien el influencer. Todo buen resultado viene tras un buen estudio.

Felipe de Mata ha dejado claro que no es fácil emprender, y menos aún en un mercado que, como él mismo ha dicho, no tiene grandes ayudas, y además tiene grandes competidores.

Philippe Mavv es una marca que ha hacho sneakers muy de moda, y además son muy asequibles, teniendo en cuenta que las zapatillas suelen ser más caras. Esta marca ha lanzado unas sneakers con materiales de primera calidad y con un precio aceptable para todos los bolsillos.