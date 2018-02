Consejos para cuidar el contorno de ojos

La piel del contorno de ojos es la más fina y delicada del rostro, es muy permeable, parpadea innumerables veces al día y debe cuidar que no entren cuerpos extraños, suciedad y contaminación en el globo ocular. Myriam Yébenes, directora del Instituto de Belleza y Medicina Estética Maribel Yébenes nos explica cómo cuidar adecuadamente la zona del contorno de ojos en el día a día para conseguir una 'nueva mirada'.

Limpieza. Es crucial una efectiva limpieza que sea a la vez delicada y calmante

'Por la mañana, una pasada con leche limpiadora suave y un tónico con un algodón será suficiente para desprender los restos de secreciones nocturnas, y a continuación, podremos aplicar un producto de contorno de ojos. Por la noche, si nos hemos maquillado, deberemos realizarnos una doble limpieza utilizando un producto desmaquillante adaptado a esta zona, sin arrastrar ni presionar en exceso, y otro algodón para ir arrastrando suavemente esta suciedad hasta que el algodón quede totalmente limpio. Una pasada de tónico y la zona estará preparada y receptiva para recibir el tratamiento nocturno'.

Tratamiento. Los productos de tratamiento de la piel del contorno de los ojos deben estar adapatados a dicha zona, y sumar beneficios específicos para sus necesidades particulares: sensibilidad, arrugas, flacidez, bolsas, etc...

'La cosmética de contorno de ojos deberemos aplicarla mañana y noche. Para ello, aplicaremos una cantidad de producto similar a un grano de arroz, y lo extenderemos con suaves toquecitos por todo el contorno sin acercarnos demasiado a la línea de las pestañas con la yema del dedo anular. Si notamos mucha sequedad durante el transcurso del día, deberemos repetir la aplicación tantas veces como sea necesario'.

Cosas que ayudan. 'Las gafas de sol son nuestras amigas. Además de permitirnos ver con mayor nitidez y relax, filtran la radiación ultravioleta que agrede nuestra piel, especialmente la zona del contorno de ojos. Llevarlas siempre que podamos ofrecerá a la zona una protección ideal contra este daño y los signos de envejecimiento derivados'.

Gestos a evitar. Debido a su fragilidad, el contorno de ojos reflejará no solo la falta de cuidados y un estilo de vida desequilibrado, sino también los malos gestos que podemos hacer sin darnos cuenta.

- 'Nunca presionar ni arrastrar con fuerza la piel del contorno de ojos al desmaquillarnos o aplicarnos productos de tratamiento. Esto favorecerá la distensión de los tejidos y con ello la flacidez'.

- 'Nunca deberemos aplicar productos no adaptados y/o diseñados específicamente para el contorno de los ojos. Los productos que no son para el contorno de ojos tienen unas fórmulas en general mucho más grasas y oclusivas, lo cual será contraproducente para tratar la zona y nos provocará hinchazón, lagrimeo, sensibilidad, etc.'

- 'Nunca exfoliaremos el contorno de ojos. Esta zona es muy fina, sin apenas glándulas sebaceas y con mucha irrigación sanguínea, lo cual hace que una exfoliación se convierta en una verdadera agresión. Sin embargo, es posible llevar a cabo una exfoliación para renovar y rejuvenecer la zona, siempre poniendonos en manos de un especialista en el instituto de belleza'.

Un contorno de ojos perfecto. Orbicular Intense Cream de la línea MY Secret es una crema diseñada para luchar activamente contra las bolsas, ojeras y fatiga del contorno de los ojos.

Efectos

Eficaz tratamiento contra bolsas y ojeras.

Poderoso efecto drenante,

Reduce las bolsas hasta un 50%.

Ayuda a eliminar los círculos oscuros.

Propiedades aclaradoras y calmantes.

Alisa, reafirma y rejuvenece el contorno de los ojos.

Ingredientes:

Fosfolípidos de Soja, Rrigina y Vitamina P : Reduce bolsas y ojeras. Favorece la elasticidad y la firmeza.

Extracto de Kigelia africana, Aloe Vera, Aminocolágeno y Aceite de Pepita de Uva: Hidratantes, remodeladores, reafirmantes y antioxidantes

Pvp: 130€ en maribelyebenes.com

El Instituto de Belleza y Medicina Estética Maribel Yébenes lleva más de 40 años siendo pionero en tratamientos personalizados. Creado en 1975 por la experta en belleza por excelencia en España, Maribel Yébenes, el Instituto se caracteriza por la vanguardia, innovación y eficacia de sus protocolos propios avalados por los mejores especialistas nacionales e internacionales. Con resultados visibles desde la primera sesión, el Instituto de Belleza y Medicina Estética ha alcanzado los estándares de calidad y reconocimiento más prestigiosos del mundo.

