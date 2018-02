"Gasta el dinero en vestidos y no en ayudar a su padre"

Acusa a la ex actriz de no haber ayudado a paliar la mala situación económica de su padre, quien ha tenido que declararse en bancarrota tras acumular 70.000 dólares de deudas: "Puede gastar 75.000 dólares en el vestido para las fotos del compromiso y no los puede gastar para ayudar al bienestar de nuestro padre".

La hermanastra de Meghan Markle ha concedido una entrevista para la cadena de televisión Sky en la que ha vuelto a arremeter duramente contra la futura duquesa de Sussex. "Todo es cuestión de prioridades. Nuestro padre la ayudó a labrarse la carrera de actriz con la que ella ganaba dinero. Sin embargo, cuando él necesito ayuda, no la obtuvo de ella", afirmó tajante.

Tomas Markle, el padre de Meghan y Samantha, trabajaba como ingeniero de luces en la industria del cine de Hollywood hasta que su trabajo sufrió una fuerte crisis que le llevó a declararse oficialmente en bancarrota hace tres años. Debido a esta dramática situación, se vio obligado a recluirse en Rosarito, México, donde vive en unas condiciones que rozan la indigencia.

