Palomo Spain ‘insulta’ a Amancio Ortega

Palomo Spain (25) se sinceró en el Chester de Risto Mejide, donde este domingo arremetió duramente contra los 'reyes' de la empresa textil española, Amancio Ortega y su hija Marta: "Es imposible que su ropa sea de buena calidad con los precios que tiene. No hay mano de obra justa detrás". Además, desveló que realizó una entrevista para ellos en los comienzos de su carrera: "Al terminar la carrera me llamaron para trabajar en Inditex, hice la entrevista pero nunca me volvieron a llamar. Mi idea era más de lujo e idealizada".

Aprovechó la entrevista para hablar sobre las polémicas de plagio que han perseguido a Inditex en los últimos meses: "En muchas ocasiones copian, sí, o al menos se inspiran muy fuertemente".

Además, el diseñador español aseguró que guarda una estrecha amistad con el cineasta Pedro Almodóvar: "Me dijo que me quedara en mi pueblo y es lo que he hecho, aunque sea el raro del pueblo. De pequeño sólo quería barbies, dibujar y vestir". Y desde aquí consiguió llegar a Hollywood, donde Beyoncé se ha declarado fan absoluta de sus diseños: "Les mandamos unos vestidos y nos los devolvieron Pensé: 'aquí se acabó mi relación con Beyoncé'. Pero al cabo de un tiempo nos llamaron para comprarlos para ella, algo muy poco común en este mundo, y más tarde salió la foto con sus niños vestida con mi diseño".

