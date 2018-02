Jolie, Salma Hayek o Jennifer Lawrence vuelven a reivindicar el Time's Up en los Bafta 2018

Inundar las red carpet de negro se está convirtiendo ya en algo habitual. Tras los Globos de Oro y a pocos días de celebrarse los Oscar, la alfombra roja de los Premios de Cine de la Academia Británica-Bafta 2018 se ha querido sumar al negro para reivindicar los derechos de las mujeres y apoyar los movimientos #TimesUp y #MeToo.

KATE MIDDLETON NO SE SUMO AL MOVIMIENTO REIVINDICATIVO En esta ocasión, han sido importantes actrices como Salma Hayek, Angelina Jolie o Jennifer Lawrence las que han querido unirse a la causa son sus estilismos. Uno de los looks más comentados fue el de Kate Middleton que acudió a los Bafta, luciendo embarazo, con un vestido verde con cola acompañado de joyas con esmeraldas.

La Duquesa de Cambridge no se sumó al movimiento reivindicativo puesto que la familia real británica no tiene permitido apoyar causas reivindicativas ni pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con la política pero, ¿hay un color más cerca del negro que el de su vestido? Sin contar a Middleton, Hofit Golan fue una de las pocas invitadas que no se sumó ¿o sí se sumó? al movimiento Times Up. La modelo israelí acudió a la alfombra roja con un impresionante vestido en tonos dorados con clucht a juego. Eso sí, el diseño llevaba una franja negra sobre la cintura como la duquesa de Cambridge.

ANGELINA JOLIE BRILLO CON UN DISEÑO DE RALPH & RUSSO Angelina Jolie acaparó todas las miradas con la elegancia que le caracteriza. La ex de Brad Pitt lució un vestido de terciopelo negro con escote corazón firmado por Ralph & Russo que dejaba al descubierto los tatuajes de su espalda muy de su estilo...

Jennifer Lawrence acudió a la gala de los Bafta tras cinco años de ausencia. Para la ocasión escogió un Christian Dior Haute Couture en color negro con un fular blanco creando una manga, zapatos de Charlotte Olympia y con un clutch de Roger Vivier.

Margot Robbie también se sumó a la causa y en esta ocasión lo hizo con un diseño de Givenchy con cuello halter y tonos plateados con el que estaba espectacular. Lupita Nyong'o lució un impresionante vestido de Elie Saad cuya forma simulaba una armadura, convirtiéndose en uno de los estilismos más llamativos de la red carpet.

SALMA HAYEK SE UNE AL MOVIMIENTO TIME'S UP TRAS LA POLEMICA CON HARVEY WEINSTEIN Tras la polémica con Harvey Weinstein, Salma Hayek también acudió a los Bafta acompañada por su marido, François Pinault, con un estilismo de lo más elegante y reivindicativo. La actriz lució un vestido negro de Gucci con escote en forma de uve y detalles florales en los puños, hombros y cintura, acompañado por un clucht negro.

Otro de los looks más destacados fue el de Lily James que lució un vestido estilo princesa, de palabra de honor negro y falda con vuelo y volantes de Burberry. La actriz acompañó su look con joyas de Harry Winston.