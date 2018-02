¿Por qué Kate Middleton no fue de negro a los Premios Bafta?

Kate Middleton era una de las estrellas más esperadas en la Gala de los Bafta -cual actriz- celebrada anoche en el Royal Albert Hall donde se acogía la gran fiesta del cine y la televisión de Reino Unido.

De siete meses y con unos looks que se superan por momentos, la duquesa de Cambridge siempre causa expectación demostrando que estar embarazada puede una ir divina sin necesidad de ser la más moderna o siendo una royal.

La que se convertirá en breve en cuñada de Meghan Markle dio una lección de estilo con un vestido reinventado al que lució en 2014 durante su visita a Estados Unidos de tres días con fines benéficos. En aquella ocasión, la Duquesa escogió un vestido verde inglés de una de sus diseñadoras fetiches, la británica Jenny Packham. Un modelo de escote princesa con corte alto en la cintura con cinturón en negro realizado en gasa con falda de vuelo y manga corta que combinó con unos pendientes de esmeraldas y diamantes largos a juego.

Ahora, para la gala de los Bafta, Middleton ha escogido unos pendientes del mismo juego de esmeraldas pero cortos y los ha combinado con el espectacular collar de esta colección que bien podría combinar con unos u otros pendientes.

Este pasado 18 de febrero, Catalina de Cambridge volvía a apostar por Jenny Packham y 'ese vestido' de gasa en verde intenso de escote princesa, manga corta algo más abierta y con un corte algo más alto debido a su avanzado estado de gestación. La mujer de Guillermo de Inglaterra por ello apostó por el corte imperio y el cinturón negro.

En cuanto al pelo Kate ha escogido el pelo suelto, a diferencia el 2014 que se decantó por un elaborado recogido.

Mucho se ha criticado en las redes a Kate Middleton por no llevar un vestido en negro para apoyar el famoso movimiento Time's Up, pero es que la familia real no puede manifestarse políticamente de ninguna manera... Muchos anónimos, han visto en Kate un desplante, pero en otras ocasiones, como el año pasado ya fue de negro, y esto significaría que fuese criticada por otras partes... Pero, ¿hay un color más velado y cercano al negro que un verde oscuro o un azul marino?