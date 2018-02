¿Por qué el sencillo vestido de Jennifer Lawrence ha abierto un ridículo debate sobre el sexismo en Internet?

Un traje negro con pronunciado escote en 'v' y una amplia abertura en la pierna fue lo que la actriz Jennifer Lawrence decidió llevar a la presentación de su última película.

Pero el habitual estilismo de la artista esta vez no fue objeto de elogios, sino de un encendido debate en las redes. ¿Por qué? Muchos internautas consideraron que su sensual atuendo no era acorde con la gélida temperatura de Londres, que rondaba los cinco grados centígrados el pasado 20 de febrero, refiere The Independent.

Mientras los hombres del elenco del filme 'Gorrión rojo' asistieron a la cita con abrigos y un atuendo más informal, la actriz se presentó con un elegante 'look' de Versace que no la resguardaba del frío. Una diferencia que fue más evidente en una fotografía donde posaron todos juntos.

This is such a quietly depressing (and revealing) image. Not least because I've been outside today and it's bloody FREEZING. pic.twitter.com/BRnmgKJ5wY