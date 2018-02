Gil Silgado prohíbe a María Jesús Ruiz desfilar con su hija

El padre de la niña se ha negado porque no quiere que su hija se convierta en el objetivo de los medios de comunicación ni que aparezca en las revistas.

El anuncio de compromiso con Julio Ruz, el padre de su segunda hija, y sus continuas fotografías presumiendo de amor le han pasado factura a María Jesús Ruiz (35).

Según informa la revista Semana, José María Gil Silgado (65) ha prohibido tajantemente a la modelo que cumpla su ilusión de desfilar junto a su hija este fin de semana.

Apuntan que esta prohibición es una venganza hacia la modelo por haber rehecho su vida con Julio Ruz en tiempo récord tras su segunda ruptura con Gil Silgado.

María Jesús ya lo tenía todo preparado. La pequeña Alba se iba a vestir de flamenca y había hecho las pruebas de vestuario en el taller. Finalmente, no se va a subir a la pasarela junto a su madre a no ser que ésta decida hacer oídos sordos a su ex pareja.

Fuente: Informalia

