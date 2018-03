Descubre el maquillaje del desfile Dior Prêt-à-Porter FW 2018-2019

El pasado martes 27 de febrero en el museo Rodin de París, Dior presentó la colección Prêt-à-Porter Otoño-Invierno 2018-2019 de la directora creativa Maria Grazia Chiuri.

En el espíritu de una temporada audaz y comprometida, Peter Philips, director de la Creación y la Imagen del Maquillaje Dior, ha creado un look que juega con eye- liners de color combinados con las variadas gafas de sol de colores creadas para esta colección.

Ojos

Jugando con una paleta de colores vivos, los ojos han sido el punto fuerte del look: "He querido crear unos ojos que muestren color para jugar con los diferentes colores de las gafas de sol, las cuales han sido omnipresentes en esta colección", explica Peter Philips. "Para hacer eco a las transparencias coloreadas de los cristales, he usado el nuevo Diorshow On Stage Liner* para dibujar una línea de color en ambas líneas de las pestañas, la superior e inferior. Verde, amarillo, rojo, rosa, azul y gris - todos los colores están ahí. El efecto es de un maquillaje "camuflaje", como si se fundiera con cada color de gafas de sol. He terminado el look enfatizando las cejas con el Diorshow Brow Styler y el Diorshow Bold Brow, asegurando de que se mantengan naturales".

Tez

Peter Philips describe una "tez natural y luminosa gracias al suero Capture Youth Glow Booster, aplicado antes del maquillaje para obtener una base resplandeciente. Después, he igualado la tez respetando el color de piel de cada chica con Diorskin Forever Undercover, una base que ofrece una buena cobertura en una extensa gama de tonos y un acabado muy natural. Las mínimas imperfecciones de última hora han sido corregidas con el corrector Diorskin Forever Undercover Concealer, y he terminado con el nuevo Diorskin Mineral Nude Bronze* para captar la luz".

Labios

Peter Philips especifica que: "Los labios se mantienen muy naturales, apenas voluminizados con Dior Addict Lip Maximizer".

Uñas

Las uñas también lucieron naturales y fueron preparadas usando la Base Coat Abricot y el Gel Coat.

Pelo

Realizado por Guido Palau, la textura natural del pelo de cada chica fue respetada. Sea rizado o liso, el pelo se peinó a un lado para dar protagonismo a los sombreros de la colección.

*Disponible en mayo