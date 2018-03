Pedroche centra las miradas en su escotazo en su salto al cine

"Alguna vez estudiaré cómo el desnudo se reduce a ser modestamente un escote totalitario simultáneo o la suma de todos los escotes sucesivos inocentes posibles a una sola persona", como decía Macedonio Fernández.

Para su puesta de largo en el mundo del séptimo arte, Cristina Pedroche (29) se decantó por un llamativo traje de chaqueta y pantalón de paillettes de color rosa, sin ropa interior, y lo combinó con una coleta baja pulida con la raya a un lado. El look de la periodista fue uno de los más destacados de la velada, según recoge Informalia.

Además, Pedroche también charló con la prensa, mostrando su felicidad por esta nueva etapa: "Estoy muy contenta y muy orgullosa de que esta sea mi primera película porque Santiago es un director maravilloso, super generoso, que me ha dejado trabajar, y me ha dejado construir mi personaje no solo en cuanto al guión, sino también con las propuestas que yo le llevaba".

