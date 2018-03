Gemma Arterton, la actriz que da Vita & Virginia, nos cuenta sus trucos de belleza

Se acerca el día de la mujer, 8 de marzo, y parece que este año se va a celebrar más fuerte que nunca. Muchas han sido las mujeres que se han atrevido a confesar su calvario de abusos de ego y poder como sexuales, la discriminación salarial que muchas sufren ellas frente a los hombres y fomentando la igualdad por encima de todo, de hombres y mujeres. Lo más sorprendente es que esas abanderadas son mujeres de plena actualidad, con un gran peso específico y muchas salidas de Hollywood. Y es que cuando Hollywood abre la Caja de Pandora, se abre.

Gemma Arterton ha sido una de ellas, que junto a su compatriota británica, Emma Watson, Gemma Chan, Joddi Whittaker y Barbara Broccoli, han abanderado el movimiento que han creado HerForShe realizando un protocolo antiabusos dentro del cine británico y que han puesto en funcionamiento organizaciones como los Bafta, el British Film Institute y Equity in Light.

Un protocolo, que pretende servir como punto de partida para ofrecer asesoramiento y soluciones ante el vacío normativo que existe en la industria a los acosados en rodajes -habría dos personas para tratar e informar sobre las actuaciones frente a incidentes de esta envergadura-: solo los proyectos que firmen la 'tolerancia cero' con el acoso recibirán subvenciones y podrán ser nominados a los premios del cine británico siempre que cumplan con los requisitos planteados.

Pero además de liderar los movimientos de ser mujer, son mujeres de carne y hueso, que trabajan, que se cuidan y que crean allí por donde pasan. Gemma Arterton es un ejemplo. Además de ser embajadora de las mujeres, se ha convertido en productora y está llevando al cine una de las películas más ambiciosas por la trama que representa, Vita & Virginia, la trepidante historia de la escritora que revolucionó su tiempo con su saber y que mantuvo una relación lésbica durante una década con Vita y que todo el mundo se quedó solo con su muerte, como dice la actriz y productora de la cinta.

Fuera del cine, Arterton lejos de aquella imagen de chica Bond en Quantum of Solace y de su embaucadora imagen en El Príncipe de Persia es también embajadora de la gama Hydro Boost de Neutrógena, su frescura no tiene parangón y todas las mujeres se pueden ver reflejadas en ella. Una imagen fresca que sin duda ha cautivado al que es su pareja la estrella de 'Peaky Blinders', Rory Keenan.

La actriz Gemma Arterton, a sus 32 años puedes presumir del momento tan dulce que está viviendo y en cómo se ha convertido en una de las mujeres del año, y firmas, revistas y programas se la rifan. Y hemos podido hablar con ella de todo.

P: ¿Qué significa para ti ser embajadora de Hydro Boost Neutrogena? GA: Que hayan pensado en mí es un verdadero placer. Neutrogena lleva décadas cuidando de nuestra piel y es una marca que me ofrece absoluta confianza. Además, una de las cosas que más me gusta es que involucra a mujeres profesionales que se preocupan de cuidar su piel para estar satisfechas con ellas mismas. Neutrogena es una marca que inspira a las mujeres, invitándolas a retarse y hacer realidad sus sueños. Les da herramientas para sentirse seguras de sí mismas y para que a través de cada uno de sus talentos y virtudes, sean su mejor versión.

P: ¿Cuáles son tus consejos de belleza y tu rutina de belleza? GA: Siempre sigo la misma rutina de belleza independientemente de donde esté. Utilizo los productos de Hydro Boost, tanto de día como de noche. Por la mañana, me aplico el limpiador Gel de Agua mientras me ducho. Luego utilizo el contorno de ojos Anti-fatiga y la crema hidratante Urban Protect. Me encanta aplicarme esa crema hidratante debajo de la base, porque protege mi piel del sol, ya que tiene SPF 25, y de los contaminantes nocivos durante todo el día. Por la noche, me desmaquillo con el limpiador Leche en gel de Hydro Boost, y después, me hidrato con el Gel de Agua de la misma gama. Esto mantiene la hidratación de mi piel toda la noche y ayuda a repararla mientras duermo.

P: ¿Cuáles son tus cremas esenciales? GA: Soy muy fan de Hydro Boost Gel de Agua. Es mi favorita.

P: ¿Fuiste una de las primeras actrices de Hollywood en reclamar la igualdad y comenzaste una pelea por ello. ¿Ha afectado a tu carrera de alguna manera? GA: Estoy muy orgullosa de ser mujer. Hay muchas mujeres en la historia que me han inspirado y me inspiran. No creo que reivindicar la igualdad de género afecte a mi carrera, en cualquier caso, debemos mantenernos unidas y alzar una única voz para que se nos oiga.

P: Le diste voz a las mujeres y ahora el modelo se repite entre muchas mujeres, ¿cómo te sientes al respecto? GA: Me siento muy orgullosa y si mi rol como actriz genera una respuesta positiva entre las mujeres, nada me puede hacer más feliz.

P: ¿Cómo estás viviendo este momento de 'Time's Up'? GA: Estoy emocionada de ser parte del equipo de Reino Unido que trabaja por los derechos de las mujeres en la industria del entretenimiento, y que han establecido el Fondo de Justicia e Igualdad, que tiene como objetivo apoyar organizaciones que se encuentran en primera línea para acabar con la violencia en todo el mundo.

P: ¿Crees que estás encasillada en un papel de "mujer sexy"? GA: Tal vez.

P: ¿Te convertiste en productora para interpretar los papeles que deseaste? GA: No, no ha sido ese el motivo para nada. Mi carrera ha sido muy variada y he tenido la oportunidad de formar parte de proyectos muy diversos y de interpretar mujeres fuertes, talentosas y sexys. Pero, claro, ser productora sí que me permite tomar yo la iniciativa.

P: ¿Por qué decidiste llevar la historia de Virginia Wolf al cine? GA: La historia me impactó mucho y queríamos que la sociedad ahondara más en su persona y en su trabajo y no sólo se quedara en cómo murió. Queríamos reivindicar que fue alguien luminoso y vivaz.

P: ¿Qué vamos a ver en esta película? GA: Mi deseo es transmitir lo revolucionarias que fueron Vita y Virginia. Algo que me daría mucha satisfacción sería que la película llegara a un público joven y que se sintieran atraídos por el trabajo de estas dos escritoras.

P: ¿cómo es tu papel como Vita? ¿Crees que el amor entre dos mujeres es difícil? GA: Vita es increíblemente complicada. Ella se mueve entre el amor loco e irracional por Virginia y la distancia que pone cuando este amor se vuelve muy intenso. Vita y Virginia se inspiraron creativamente. Tuvieron una historia de amor corta pero después fueron grandes amigas.