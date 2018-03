Muere a los 91 años, Hubert Givenchy, modisto de Audrey Hepburn y Jackie Kennedy

El diseñador francés Hubert de Givenchy ha fallecido este sábado a los 91 años, según informa la agencia AFP. "El señor Givenchy murió mientras dormía el sábado 10 de marzo de 2018. Compartimos el dolor de sus sobrinos, sobrinas e hijos", ha explicado su compañero de profesión Philippe Venet,



El modisto elegido por celebridades y estrellas de Hollyood como Audrey Hepburn y Jackie Kennedy, fundó en 1952 la Maison Givenchy, una de las firmas de moda más importantes del mundo, según recoge Exclusivadigital.



Uno de los escasos maestros de la moda que quedaban vivos, visitó España hace cuatro años para presentar la exposición que le dedicó el Museo Thyssen de Madrid, que recorría las cuatro décadas de su creación, hasta su retirada en 1996.



Entonces afirmaba sobre la moda y sus tendencias: "Ahora no hay dirección. No quiero ser duro pero yo diría que ya no hay elegancia. Incluso entre las clientas que me dieron su confianza cuando las veo hoy".

