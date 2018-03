¡Por las mujeres!: Campaña 'March On' de Elizabeth Arden& Reese Witherspoon

En 1912 Elizabeth Arden proporcionó su famosa barra de labios roja a las sufragistas que marchaban por la Quinta Avenida de Nueva York. El uso del labial rojo, que no era una práctica socialmente aceptada por entonces, se convirtió en un símbolo y se ha mantenido como un icono del poder femenino hasta el día de hoy.

100 años después, Elizabeth Arden continúa con el legado de su intrépida fundadora de defender a las mujeres y honrar su capacidad de ser la fuerza del cambio en el mundo con la presentación de la campaña March On.

"Fundada por una mujer dedicada a ayudar a las mujeres, nuestra historia nos inspira a ayudar a cambiar el futuro. 'March On' honra este legado, no solo con una donación filantrópica ($1millón a 'ONU Mujeres'), sino también con una campaña que pide a las mujeres que se unan para ayudarse mutuamente a alcanzar su máximo potencial ", explica Kara Langan, vicepresidenta senior de marketing global de Elizabeth Arden. "Ya sea al crear sistemas de apoyo centrados en las mujeres o apoyarse unas a otras en su vida profesional, cuando las mujeres se unen pueden representar un gran cambio en el mundo".

La campaña está diseñada para celebrar los logros de las mujeres y alentarlas a apoyarse entre sí. Además, incluye un compromiso de donar $1millón a ONU Mujeres en apoyo al avance de su trabajo en defensa a las situaciones de la mujer en todo el mundo. La edición limitada de March On sirve como un poderoso símbolo de unidad y defensa e invita a las mujeres de todo el mundo a destacar su apoyo mutuo

La embajadora y Story Teller in Chief de la marca Reese Witherspoon: "Hay verdadera fortaleza y camaradería en la campaña de 'March On' y una sensación de que estamos unidas en esto. Al unir a ONU Mujeres, Elizabeth Arden y mujeres de todas partes, podemos ayudar a mejorar las vidas de otras mujeres alrededor del mundo", explica Reese Witherspoon. "Tengo el privilegio único no solo de contar las historias de estas mujeres a través de mi compañía productora y mi relación con Elizabeth Arden sino también de animarlas a compartir su propia historia a través de March On."

"Los fondos recaudados por Elizabeth Arden a través del programa March On ayudarán a fortalecer los programas mundiales de ONU Mujeres, lo que conducirá directamente a una mayor capacidad de respuesta y sostenibilidad en las actividades de campo.

La campaña de marketing incluirá contenido social, relaciones públicas, activaciones en punto de venta y publicidad con Reese Witherspoon, además del labial rojo de edición limitada. El labial March On Beautiful Color en tono Red Door Red está disponible en exclusiva por 29€ en los stands de Elizabeth Arden de El Corte Inglés

Desde 1910, Elizabeth Arden ha empoderado a las mujeres y les ha proporcionado un portfolio diverso que incluye productos científicamente comprobados para el cuidado de la piel, fragancias exclusivas y cosméticos de alta tecnología. La marca es vendida en más de 120 países y se enorgullece en mantener el legado de Miss Arden. Elizabeth Arden, una innovadora legendaria, se adelantó a su tiempo con un enfoque holístico de la belleza y el cuidado de la piel impulsado por la tecnología, valores que aún permanecen en el corazón de la marca. Como empresaria y fundadora de su propia empresa, y antes de obtener el derecho al voto, Miss Arden fue una ferviente defensora de las mujeres que proporcionó su famosa barra de labios roja a las sufragistas que marchaban frente a su Salón Red Door en la Quinta Avenida en Nueva York. Hoy, de la mano de su embajadora Reese Witherspoon, la icónica marca continúa orgullosamente la misión de Miss Arden de empoderar a las mujeres, a través de su campaña March On, y les proporciona productos lujosos de alta tecnología que cuentan con más de 100 años de experiencia. #TogetherWeMarchOn.

ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Trabaja globalmente en hacer realidad la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para mujeres y niñas respaldando participación igualitaria de las mujeres en todos los aspectos de la vida. ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de la ONU a establecer estándares globales para alcanzar la igualdad de género, y trabaja junto con los gobiernos y la sociedad civil en diseñar leyes, políticas, programas y servicios necesarios para asegurar que los estándares se implementen efectivamente y beneficien verdaderamente a mujeres y niñas en todo el mundo.