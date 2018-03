Día del padre: las claves para convertir a tu padre en el más moderno

El Día del Padre está a la vuelta de la esquina y es cierto que saltarnos el tradicional polo de todos los años con un regalo original puede resultar todo un éxito, pero igual de cierto es que la ropa aunque repetitiva se puede convertir en el mejor aliado para regalar a tu padre en un día tan especial. Eso sí, si vas a regalar ropa queremos que lo hagas convirtiendo a tu padre en el más moderno de la oficina.

LAS CLAVES PARA CONVERTIR A TU PADRE EN EL MAS MODERNO GAFAS DE SOL Comienza la primavera y no hay look que se precie sin gafas de sol, que no solo son útiles sino que aportan un toque moderno y original. Si en el amplio mercado no sabes por cual decantarte te echamos una mano.

Police presenta su modelo EMPIRE 1, unas gafas de metal con terminales de acetato y lentes planas. El frente, inspirado en los años 80, es especialmente innovador y ligero gracias al "efecto vacío" del borde superior

BUSINES CASUAL Si tu padre es un hombre de negocios ya es hora que reinvente su aburrido traje de chaqueta. Desde C&A han lanzado una amplia gama de americanas para todos los gustos, eso sí, todas con un toque moderno y casual para ser el más elegante del despacho.

Además, puedes añadir un jersey de cuello cisne que vaya a juego, dándole las claves para un look elegante a la par que atrevido.

EL TOQUE ESTA EN EL CHALECO Pero ¿Por qué el traje tiene que ser aburrido?. Cada vez son más los hombres que apuestan por la elegancia y la modernidad queriendo convertirse en un auténtico dandy, y si hay algo en el look de un dandy que no puede faltar es un chaleco.

Y aunque muchos pensemos que están reservados para ocasiones especiales, cada vez pisan con más fuerza en el terreno urbano y SOLOIO lo demuestra con una atrevida colección de chalecos confeccionados en piqué y con originales estampados de alta calidad 100% artesanales. Sin duda, el regalo perfecto para convertir a tu padre en un dandy moderno.

LOS PEQUEÑOS DETALLES MARCAN LA DIFERENCIA En el look de un hombre son los pequeños detalles los que marcan la diferencia, pudiendo aportar toques modernos a un look clásico de manera muy sutil. Unos expertos en conseguir ese toque son Cloking, que con sus camisetas o complementos son capaces de darle la vuelta a cualquier estilismo.

Gemelos con forma de bicicletas o R2D2 de Star War, pajaritas y corbatas de seda con originales estampados o tirantes a juego, que no pasarán desapercibidos para nadie.

ATREVETE CON LOS CALCETINES Y aunque los calcetines son los regalos más recurrentes a la par que criticados no perdamos la costumbres de regarlos, eso sí, con estilo y diversión. NAÏVE bajo la filosofía de vivir la vida de manera alegre te va a hacer que te olvides de los aburridos calcetines de antaño y empieces a darle ese toque moderno llenando tus pies de rombos, lunares y colores desde lo más abajo.

TERMINA EL LOOK CON LOS PIES Y si tu padre es un amante de los náuticos y no hay quien le saque de ahí ahora tienes que saber que ya no tienen porque ser aburridos y desde Philippe Mavv lo demuestran, jugando tanto con los colores como con las texturas.

Náuticos de piel en gris con la suela en azul klein o el marrón de toda la vida con la suela en roja harán que tu padre suspire con cada pisada.

UNA JOYA PARA HOMBRES Para terminar un look moderno no nos puede faltar una joya y con motivo del Día del Padre desde la firma Uno de 50 proponen una amplia variedad de joyas que aportan un toque diferente a la par que rockero y elegante.

Relojes y pulseras de cuero y plata que se convertirán en el mejor aliado para modernizar a tu padre.

SU LADO ECO Si tu padre es de los que les gusta viajar con una mochila a la espalda o están deseando que llegue el fin de semana para escaparse con la bicicleta a cualquier lugar su mejor regalo lleva el nombre de Lefrik.

Una marca ecofriendly de complementos con el que potenciar el turismo eco. Sus mochilas ya se han convertido en las favoritas de los amantes de las escapadas improvisadas, una mochila funcional con dos posiciones para ajustar el tamaño según las necesidades, con un sistema de cierre top-roll, aportando mucho espacio y comodidad. Con varios compartimentos y resistente al agua, cuenta con un sistema antirrobo. Vamos que te vas a convertir en el hijo favorito.