Sensai: El Arte de iluminar con seda

Los maquillajes de Sensai 'visten tu piel de luz' con la luminosidad exquisita de la seda más fina: la seda de Koshimaru. Desde un esplendor desbordante de hidratación a una delicada luz natural, te permiten jugar con la luminosidad y revelar tu auténtica belleza.

Highlighting Concealer: El corrector que 3 en 1 que revela mucho más

Cubre imperfecciones, Aporta luminosidad y Retiene la hidratación

Cremoso a la vez que ligero y con una textura fresca, el nuevo corrector e iluminador con extracto de Silky Botanical se funde perfectamente sobre la piel, aporta un brillo saludable y natural a la vez que hidrata intensamente la zona del contorno de ojos. Con un brocha suave y flexible, para una fácil aplicación tanto en las zonas amplias como estrechas de tu rostro, es ideal para realizar retoques a lo largo del día.

Ingredientes principales

1. Cubre imperfecciones con Skin Aura Pigments

Mezcla de pigmentos de color verde y naranja para unificar el tono y minimizar las irregularidades de la piel, como las ojeras y las rojeces. Igualan el tono proporcionando un aspecto uniforme y saludable.

2. Aporta luminosidad con Silky Lustrous Powder

Polvos finos con propiedades reflectantes de la luz, actúan como espejos, que aportan luminosidad y consiguen una piel radiante. Se adapta muy bien a cada tono de piel para un acabado luminoso, como el de un iluminador.

3. Sella la hidratación con Silky Botanical EX

Combinación especial de Extractos de Seda de Koishimaru y tres aceites botánicos. La Seda de Koishimaru EX, principal ingrediente de Sensai, activa la síntesis de ácido hialurónico de las células dérmicas y epidérmicas, asegurando que el nivel de hidratación natural de la piel permanezca abundante. Y los tres aceites botánicos, de oliva, almendras y jojoba, son los encargados de dejar un velo hidratante sobre la piel y sellar la hidratación. Silky Botanical EX es una combinación excepcionalmente suave, delicada y confortable sobre la piel que, además, protege de la sequedad.

Además, el nuevo corrector de Sensai dispone de la Silk Drape Technology, una tecnología con innovadores ingredientes de seda que proporcionan una luz perfecta a la piel, con una textura suave, ligera y reconfortante.

Disponible en 4 tonos:

Modo de empleo. Gira la parte inferior del corrector, donde se encuentra el dispensador, para obtener la cantidad perfecta en el aplicador del pincel. Aplícalo en las zonas que quieras cubrir, tanto en puntos concretos como en áreas más grandes, suavemente con la yema de los dedos y difumina bien el producto para un acabado natural.

Zonas donde puedes aplicar el corrector: contorno de ojos -incluyendo el párpado móvil-, ojeras, tabique de la nariz, líneas nasolabiales, perfil del labio para definir, mentón para realzar, cualquier zona para cubrir alguna mancha, rojez o irregularidad, o en general en la zona central del rostro para dar más luz. (40€ / 3.5ml)

Total Finish SPF10

Polvos compactos de tacto aterciopelado y sedoso que se deslizan suavemente por la piel, aportando una luminosidad natural y un aspecto saludable, dejando la piel perfectamente hidratada y confortable. Los avanzados tratamientos en polvo de Sensai, que contienen su ingrediente principal: la seda de Koishimaru EX, poseen una textura suave e hidratante que se funde a la perfección con la piel, logrando un acabado perfecto y un brillo natural e instantáneo.

Ingredientes Principales

Amino-Coated EX Powder: Polvos finamente recubiertos de amino-lípidos para lograr una textura más cremosa y aterciopelada y así conseguir una mayor afinidad en la piel. Esta tecnología única, consigue que los polvos se mantengan intactos sobre nuestro rostro durante mucho más tiempo protegiéndonos del sudor, sebo y humedad, al mismo tiempo que hidratan la piel en profundidad, dando como resultado un aspecto impecable y perfecto durante todo el día. Su textura increíblemente suave se funde sobre la piel para un acabado aterciopelado y un confort duradero.

Silky Frost Powder: Polvos ultra-finos difusores de luz que iluminan instantáneamente la piel para crear una luz natural y delicada. Además, aporta un aspecto matificado al rostro y ayuda a suavizar las imperfecciones.

Koishimaru Silk ES + Skin Aura Pigments + Silk Drape Technology: Ingredientes compartidos con el Highlighting Concealer.

Disponible en 8 tonos:

Detalles del producto. Los polvos Total Finish incluyen una polvorera (Compact Case for Total Finish) y una esponja de 10mm que te permite usar el maquillaje en cualquier parte y en cualquier momento para lucir una piel inmaculada. Los tres productos se venden, también, por separado.

Modo de empleo. Un maquillaje todo en uno que puedes utilizar como:

1. Maquillaje compacto: aplícalo después de tu rutina de cuidado facial y/o de la Glowing Base con la esponja desde el centro del rostro hacia los extremos.

2. Polvos de acabado: utilízalo como polvo matificante o bronceador justo después del maquillaje fluido. Puedes aplicarlo con la esponja o con una brocha, en todo el rostro o en zonas donde quieras intensificar el tono. Si quieres utilizarlo como bronceador, es recomendable usar un tono superior al del maquillaje fluido. (83,50€ / 11g)