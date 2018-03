El paintball, la actividad de ocio y deporte ideal para disfrutar esta primavera

Ahora que llega el buen tiempo, es la mejor época para aprovechar y pasar un día diferente con nuestros amigos o familiares. Cada vez son más las personas que optan por invertir su tiempo libre en realizar actividades fuera de casa, lo que tiene muchos beneficios. Aficiones como el paintball permiten divertirse una forma saludable y estimulante, lo que nos ayuda a mantenernos activos de un modo divertido, al tiempo que podemos disfrutar del juego en equipo y un entorno natural incomparable. La experiencia puede ser magnífica, en especial si sabemos elegir dónde hacerlo. En este artículo vamos a utilizar como ejemplo a Gran Paintball Madrid, expertos en el sector, para que puedas hacerte una idea más clara de lo que puede ofrecerte la mejor experiencia en paintball disponible. ¿Empezamos?

¿Por qué este ejemplo? ¿Cómo reconocer a una buena empresa?

Buena pregunta. Voy a aprovechar para darte un pequeño consejo a la hora de escoger cualquier servicio o empresa en que confiar. No estoy revelando la existencia de la rueda, pero hoy en día una de las mejores referencias que puedes buscar son las reseñas directas de usuarios con cara, nombre y apellidos. En el caso de Gran Paintball Madrid, solo en el último año más de 13.000 personas se acercaron a sus instalaciones, aspecto del que enseguida hablaremos.

De todas esas personas, no son pocas las que han dejado sus impresiones para que otros posibles clientes puedan juzgar. Basta con echar un vistazo a algunas de las valoraciones online que ha recibido la empresa, como las fichas de Google o su cuenta de Facebook, todas ellas con una media de 4.9 sobre 5, u otros portales como TripAdvisor, donde cuentan con una media de 4.5 también sobre 5.

Aunque las opiniones de cada persona pueden diferir de manera amplia, y siempre es posible que un día concreto las cosas fueran increíblemente mal o bien, es cierto que cuando el número de valoraciones es lo bastante elevado, pongamos varios cientos o miles como es su caso, esto nos permite hacernos una idea bastante cercana a la realidad. Por supuesto, siempre queda la prueba de fuego: hacer la prueba nosotros mismos.

¿En qué ocasiones o fiestas puede considerarse el paintball como una buena opción?

La respuesta rápida sería en todas. A decir verdad, estamos hablando de una actividad tan entretenida, recomendable y segura que en la mayoría de casos representa una alternativa de ocio perfecta. Aparte, no es necesario estar celebrando nada: puede que simplemente quieras hacer algo diferente el próximo fin de semana. Además de que el paintball no solo es una forma magnífica de ocio activo, ya que ayuda a estrechar lazos, así como a mejorar nuestra capacidad para trabajar en equipo, nuestros reflejos y velocidad de reacción.

Sin embargo, es verdad que hay algunos eventos en los que su preferencia se encuentra en alza, así que voy a enumerarte algunos por si quieres contemplarlo como posibilidad para ellos.

Se ha convertido en una de las elecciones que con más frecuencia se hacen a la hora de empezar las mejores despedidas de soltero en Madrid, pues permite disfrutar con amigos y brinda toda la actividad y euforia que se suele desear en estas celebraciones.

Asimismo es una opción ideal para celebrar cumpleaños y otros eventos por el estilo, sin importar la edad de los participantes pues existen variantes tanto para adultos como para niños que también comentaremos a continuación.

Por último, pero no menos importante, muchas empresas, en especial las que apuestan por métodos modernos para motivar a sus empleados, ven en el paintball una actividad inmejorable para las jornadas de Team Building cada día más habituales y valoradas.

¿Dónde se practica el paintball?

Depende de la zona y la empresa, pero vamos a continuar con el ejemplo de Gran Paintball Madrid. Esta comunidad ofrece parajes de gran belleza natural, lo que supone todo un plus a la hora de jugar paintball en sus instalaciones, que cuentan con una extensión de aproximadamente 150.000 metros cuadrados, en un terreno protegido por su valor ecológico y hermosos paisajes y vistas. Es importante tener en cuenta esto, y ser respetuosos con el entorno: no tirar basura y utilizar bolas de pintura biodegradables que no dañen el medio (esto es extrapolable a actividades similares como el airsoft, que también dispone de balines biodegradables).

No solo el componente natural es un factor atractivo a tener en cuenta, pues para que la experiencia sea completa no pueden faltar estructuras como fuertes, torres y coberturas, o elementos que enriquezcan la inmersión, como diversos vehículos militares.

¿Cómo se juega a paintball?

Básicamente se utilizan trajes de protección para garantizar que el juego sea cien por cien seguro y armas reguladas que disparan bolas de pintura (las cuales es importante, como decíamos, que sean biodegradables, fáciles de limpiar y no tóxicas). Por otro lado, es importante cumplir las indicaciones de los monitores para asegurarse de que nadie se haga daño. En Gran Paintball Madrid disponen, más allá de esta equipación básica, de armas y equipos novedosos que no encontrarás en ningún otro campo de paintball de la comunidad.

Aparte de las variedades para adultos o niños (de entre 8 y 13 años), existen muchos modos de juego, con distinta organización y objetivos, que van desde las escaramuzas entre equipos de unos 8 participantes a batallas campales con más de 200 jugadores, como han llegado a verse en las instalaciones de las que estamos hablando.

Un pequeño añadido que no podía faltar para que el día termine de ser redondo: la posibilidad de acceder a una deliciosa barbacoa campera con carnes y verduras de primera calidad, con las que podrás recuperar las fuerzas después de unos cuantos intensos tiroteos que te dejen descargar todo el estrés y la adrenalina que llevarás dentro.