Dulceida estrena look y nos desvela todos los detalles de su último proyecto

Aida Domenech, más conocida por todos como Dulceida, se ha convertido en la influencer española que más seguidores tiene en Instagram, y ahora también, en la nueva imagen Venus en España. Por esa razón, fue la encargada de presentar el nuevo producto de la marca: la nueva Venus Swirl. En el terreno personal triunfa al lado de su mujer Alba Paul Ferrer.

LA INFLUENCER DULCEIDA, NUEVA IMAGEN VENUS EN ESPAÑA Venus Swirl se va a convertir en el producto estrella de esta primavera-verano, por lo fácil que es usarla y por lo bien que se adapta a las formas de la mujer. La propia Dulceida reconoce que en su rutina de belleza nunca falta ir bien depilada, ella lo tiene claro: "Lo que más me gusta de Venus es la facilidad que te da a la hora de estar lista de forma rápida y sencilla". Además, este producto le resulta muy familiar porque como ella misma nos ha confesado, es algo que lleva usando desde que se depiló por segunda vez, ya que "la primera fue con cera y fue un mal trago".

Cuando Venus España le propuso ser imagen de su nuevo producto, Aida no se lo pensó dos veces: "Me encantó la idea, todo el equipo es brutal y me lo pase muy bien rodando el anuncio, así que estoy muy contenta". Sobre el spot publicitario que ha grabado con la marca solo nos ha podido desvelar que aparece con "un look muy surfero", por lo que tendremos que esperar para ver como nos sorprende la influencer más polifacética.

Está claro que cada cuerpo es distinto, pero todavía hay gente con prejuicios sobre los resultados de la maquinilla y que siguen prefiriendo el dolor y la tardanza de otros métodos depilatorios como la cera.

Sin embargo, Dulceida tiene muy claro cuales son sus preferencias: "A mi no me gusta la cera, es súper cómodo llevar la maquinilla a todos lados y estar siempre depilada y perfecta. Es comodísimo". Tanto es así, que Venus es un elemento indispensable en su maleta y sobre todo, en su día a día: "En casa tenemos una en cada baño y en los viajes no falla".

DULCEIDA ESTRENA NUEVO LOOK Durante el evento, pudimos ver como la influencer se ha sumado a la tendencia de la temporada, a la que también se han unido otros rostros como las actrices Blanca Suárez o Ana Fernández.

Tras un año cargado de cortes de pelo, parece que este año está de moda dejarlo crecer aunque Dulceida ha asegurado que no lo ha hecho para seguir ninguna moda: "De hecho está de moda el pelo como lo llevaba antes, pero se lo ha hecho tantísima gente he que he querido cambiar poniéndome extensiones". Eso sí, este nuevo look es algo pasajero ya que para verano lo llevará corto "por comodidad".

Entre tantos cambios en el pelo, le preguntamos a Dulceida si se animaría con un corte pixie como el de Laura Escanes, pero lo cierto es que aunque le gusta mucho como le queda a su amiga, ella no cree que se anime a dar el paso. Su corte de pelo ideal es la media melena.

DULCEIDA REVOLUCIONA LAS REDES CON SU VIDEO MAS REIVINDICATIVO Hace unas semanas, Dulceida publicó un vídeo muy reivindicativo en sus redes donde, con la participación de su mujer Alba Paul, su amiga Laura Escanes y otras influencers, intentó lanzar un mensaje positivo a la sociedad sobre los cuerpos de las mujeres, con sus virtudes y defectos, pero que para ella todos son perfectos.

Sobre este proyecto nos ha confesado lo maravilloso que fue grabarlo y mucho más, la cantidad de mensajes positivos que recibió por ello: "La mayoría de los comentarios han sido positivos y los negativos me dan igual, porque ha ganado mucho más lo positivo. Yo me quedo con la gente a la que estas cosas que hago les hacen más felices".

Para ella hubiese sido todo un honor que las mujeres que se han sentido identificadas con el vídeo, hubiesen estado presentes en él porque grabarlo fue algo mágico: "Me hubiese gustado que todas las mujeres que lo vieron hubiesen estado ahí porque fue increíble, de verdad. Acabamos tres de nosotras llorando por la sensación... Fue mágico de verdad. Quería que se soltaran, que fueran naturales y fue increíble. Eso es lo que transmite el vídeo".