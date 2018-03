Moda: ¿Kiko Rivera y Alejandro Albalá, dos cuñados con el mismo traje?

Kiko Rivera y Alejandro Albalá son, a día de hoy, dos cuñados no avenidos, y decimos no avenidos porque ni frío ni calor... Isa Pantoja, la hija de Isabel Pantoja, se casaba con Alejandro Albalá al otro lado del charco sin compañía de su familia en 2016.

Ni rastro en la boda ni de mamá Pantoja, ni del Dj ni su mujer Irene Rosales, y cuanto menos ni tito Agustín ni doña Ana.

Chabelita daba a conocer su boda casi un año después en una portada que se quedó en el olvido y que meses más tarde daría a conocer casi en vísperas de su divorcio...

Ella es así, sorprende, sorprende y sorprende, aunque estos días la vemos más tranquilita desde que el padre de su hijo (vaya lío) Alberto Isla, está protagonizando Supervivientes, y a ella le toca compartir plató en Madrid, con su marido ya que este estaba saliendo con otra 'vip' Sofía Suescun y esta está allí también en la mediática isla de Honduras...

Sí, ya sabemos lo que vais a pensar, que solo falta que suceda algo entre Sofía Suescun y Alberto Isla, pero tranquilos, que parece que no, y no porque Sofía Suescun le esté guardando la ausencia a su novio Alejandro Albalá. La bella Suescun, no está dejando en el mejor lugar del mundo a Albalá, ya que está comentando cosas de él nada delicadas y además está tonteando con otro concursante Logan.

Volviendo al tema que nos compete, de piedra nos hemos quedado al ver que lo que no ha conseguido unir Chabelita, es decir, a su todavía marido Alejandro Albalá y su hermano Kiko Rivera, lo ha conseguido Zara, y es que los dos han querido lucir esta Semana Santa un traje idéntico de cuadros de príncipe de gales.

Los dos con diferencia de dos días, han coincidido en lucir un traje con chaleco a juego de la casa de Amancio Ortega. Aquí os dejamos la descripción: Blazer de cuadros con solapas de muesca con ojal. Dos bolsillos frontales de tapeta, uno insertado a la altura del pecho con pañuelo y forro con varios bolsillos interiores. Abertura trasera y puños y cierre frontal abotonados.

Pantalón de cuadros tipo chino de corte slim con detalle de vuelta en el bajo. Dos bolsillos laterales y dos de ojal abotonados en la parte posterior. Cintura con trabillas y cierre frontal con cremallera oculta por tapeta y botón.

Chaleco de cuadros con detalle efecto solapa. Dos bolsillos frontales con solapa y bolsillo insertado con detalle de cadena. Ajustable en espalda mediante tira con hebilla y cierre frontal abotonado.

Ambos se han decantado por camisa blanca y la única diferencia es que Kiko Rivera para ir a procesionar este Jueves Santo ha puesto el toque de distinción con una corbata negra, mientras Albalá en medio de la noche, prefería no hacer uso de ninguna.

¿Cuál te gusta más?