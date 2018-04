LOVELAMER: 5 Formas de 'Amar la Mer', la nueva campaña local de La Mer

Coincidiendo con el lanzamiento de la campaña mundial del Nuevo Moisturizing Cool Gel Cream de La Mer. La Mer España reunió a 5 de los rostros más deseados en las redes sociales y más "in" del momento; Marc Forné, Anna Ponsa, María Bernad, Miguel Carrizo y Paula Ordovás para recrear en un paraje idílico de bellas montañas nevadas del Pirineo, las 5 maneras de amar La Mer con la producción de una Fashion Film de identidad propia y look retro. Cada uno de ellos fue elegido por su amistad y amor a la marca, donde según su tipo de textura favorita pudieron vivir una experiencia inolvidable.

En el corazón de los Pirineos, en Soldeu, Andorra. Sport Hotel Hermitage & Spa ***** y bajo la tutela de la dirección de Alicia Fábrega, Bárbara Barberá y Marc Medina, nuestros cinco talentos se dejaron llevar por el mágico entorno, amparados bajo un escenario de naturaleza abrumante de nevadas montañas y verdes pinos, disfrutaron de cada una de las etapas del rodaje, donde las cinco texturas fueron el hilo conductor de la historia.

Paseos en Mushing, guiados por ellos mismos y juegos en la nieve en las que se divirtieron como niños. Miguel Carrizo nos encandiló con su sonrisa y swing no solo en el esquí sino en su destreza con la nieve y malabarismos. Paula Ordovás ella siempre fit, se sumergió en las aguas del Spa como una sirena y encabezó la guía de trineos. Anna Ponsa elegante como un cisne, bailó entre los pinos cuál ninfa recién salida de un cuento de hadas. María Bernad y Marc Forné, guapos y elegantes como siempre, nos deslumbraron con sus looks retro que son tendencia siempre. Estas y muchas se podéis ver en la Fashion Film de aires retro, un look totalmente nuevo y rompedor que ha querido transmitir La Mer pero guardando siempre su elegante esencia, característica indispensable de la icónica marca.

Alicia Fábrega (directora creativa), Bárbara Barberá (directora de producción), Daniel Eusse (jefe de producción), Max Palou (operador de cámara), Marc Medina (director de fotografía), Oscar Visitación (estilismo), Jose Sequi (maquillador) y los talentos Marc Formé, Anna Ponsa, María Bernad, Miguel Carrizo y Paula Ordovás.

#LOVELAMER

#rostro

@Lamer