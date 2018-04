Un sensor en la uña: la última innovación para luchar contra los rayos UV de La Roche-Posay

La Roche-Posay lanza el primer sensor de rayos UV electrónico que funciona sin batería y se coloca en el pulgar

La Roche-Posay va un paso más allá en su compromiso con la seguridad solar gracias al nuevo UV Sense, el primer sensor que funciona sin batería para medir la exposición individual a los rayos UV. Presentado en el Consumer Electronics Show, el dispositivo puede almacenar hasta tres meses de datos y mostrar tendencias de exposición a lo largo del tiempo con actualizaciones instantáneas. El nuevo wearable tiene menos de dos milímetros de grosor, nueve milímetros de diámetro y está diseñado para usarse en la uña del pulgar.

UV Sense está acompañado de una aplicación móvil, disponible tanto en iOS como en Android, que traduce y transfiere los datos desde el sensor utilizando tecnología inalámbrica NFC (Near Field Communication). La app ofrece información atractiva al consumidor que detalla cuándo el usuario debe tener cuidado con su exposición a los rayos UV. Los datos se incluyen en un perfil que describe los niveles de exposición del usuario, con consejos adicionales para la protección y se fomentan hábitos de seguridad solar como pasar tiempo a la sombra o la aplicación de protector solar con frecuencia.

El dispositivo supone un paso más en la innovación para la protección solar en wearables iniciada en 2016, cuando La Roche-Posay lanzó el primer sensor de piel elástico para monitorizar la exposición a los rayos UV, My UV Patch, distribuyendo gratuitamente más de un millón de parches en 37 países desde su lanzamiento. Los estudios a consumidores mostraron que My UV Patch tuvo un impacto positivo en los comportamientos de seguridad solar: el 34% se aplicó protector solar con más frecuencia y el 37% trató de permanecer a la sombra con más regularidad.

Para alentar aún más a los consumidores a mejorar sus comportamientos de seguridad solar, el nuevo UV Sense es más pequeño, ofrece un desgaste más prolongado y datos en tiempo real. Al poner esta tecnología en la uña del pulgar -que recibe luz solar óptima- los consumidores pueden aumentar el tiempo de uso de varios días con My UV Patch a varias semanas con UV Sense. Además, el sensor se puede volver a aplicar a la uña con adhesivos adicionales que vienen en el envase.

"La tecnología dentro de UV Sense es pionera y tiene un gran potencial para impactar el futuro de la tecnología y los wearables", explica Guive Balooch, vicepresidente mundial de la Incubadora Tecnológica de I+D de L'Oréal. "Con las investigaciones y observaciones por parte de los usuarios de My UV Patch, nos propusimos crear algo que combinase la tecnología de resolución de problemas con el diseño centrado en el ser humano, ofreciendo datos en tiempo real y un desgaste más prolongado en un producto discreto que se adapta a cualquier estilo de vida".

Tanto UV Sense como My UV Patch se basan en la investigación realizada por L'Oréal en colaboración con MC10 Inc, una empresa líder en tecnología wearable, y con el profesor John Rogers de la Northwestern University, a través de su portfolio de propiedad intelectual e innovación sobre electrónica flexible y elástica. UV Sense estará disponible de forma limitada en EEUU para este verano y su lanzamiento mundial será en 2019. En 2018, La Roche-Posay también lanzará una nueva edición limitada del galardonado My UV Patch diseñado por Yves Behar.

