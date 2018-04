Amaia Salamanca: "Tenemos que ser fuertes para seguir trabajando sin dejar tu vida personal"

Amaia Salamanca ha vuelto a repetir como imagen de Women'Secret. A pesar de ser madre de tres niños muy pequeños todavía, la actriz puede presumir de un físico extraordinario así que este año espera poder lucir un gran número de modelos de bikini y bañador en la playa con toda su prole y su pareja Rosauro Varo, ya que el año pasado tuvo tantos proyectos que se quedó sin vacaciones.

Tampoco es que este año vaya sobrada de ellos pero ha decidido primar la vida personal a la profesional y disfrutar de la infancia de sus hijos porque son unos años que nunca más se volverán a repetir. En la presentación de la nueva colección nos sorprendió además con un corte de pelo nuevo muy favorecedor.

CHANCE: ¿Te cuidas mucho? Amaia Salamanca: Me gusta cuidarme en general. Si el papel que tengo que interpretar conlleva estar más gorda o un cambio físico al final es parte de mi profesión.

CH: Has repetido como imagen de Women's secret ¿cómo fue la grabación en Cuba? A.S: Sí, estuvimos en Cuba. El año pasado fue en Cádiz en marzo y hacía mucho frío así que este año dijeron que a Cuba por el ambiente caribeño y cuando llegamos había tormenta. Empezó regular pero los días siguientes mejoró el tiempo.

CH: ¿Cómo compaginas tu vida personal con la profesional, siendo madre? A.S: Siempre digo que llevo una vida normal. El resto de las mujeres también tienen su trabajo y salen de casa a trabajar y organizan a los niños. Es ante todo organización y demás tengo la suerte de contar con mucha ayuda. En este caso que me fui tuve a los abuelos para cuidarlos. Aunque a veces nos sentimos mal por irnos, por otro lado es tu trabajo y tienes que hacerlo. Las mujeres luchamos mucho por la igualdad y tenemos que ser fuertes para seguir trabajando sin dejar tu vida personal.

AMAIA SALAMANCA: "SE ME CAE LA BABA CON MIS HIJOS" CH: ¿Qué tal están los niños? A.S: Fenomenal, a mí se me sigue cayendo la baba, ahora hay que ir educándolos que es la parte más complicada.

CH: Cuando estás fuera, ¿cómo te comunicas con ellos? A.S: Lo bueno del mundo digital es que podemos hablar por videollamada y vernos. Cosas que antes no se podían ahora sí. Antes tus padres se iban de viaje por trabajo y te llamaban una vez y ya.

CH: ¿Son conscientes de que son hijos de Amaia Salamanca la actriz? A.S: Son muy pequeños para ser conscientes de eso. No sé cómo será la manera de ir explicándoselo pero no quiero que vean que es una vida en la que siempre sales arreglada.

CH: Te hemos visto en Latinoamérica presentando una película también, ¿hay más proyectos allí? A.S: Sí. Gracias ahora a las plataformas como Netflix se ven series españolas y tienen éxito, en Argentina son grandes consumidores de nuestras series y eso es genial.

AMAIA SALAMANCA: "EL AÑO PASADO TUVE MUCHO TRABAJO Y NO PUDE IRME DE VACACIONES CON MIS HIJOS ASI QUE ESTE AÑO QUIERO ESTAR MAS CON ELLOS" CH: ¿Ahora qué estás haciendo? A.S: De promoción con dos películas y ahora aquí con Women'secret. El año pasado tuve mucho trabajo, así que este año quería estar más con los niños y organizar más mi vida para estar de vacaciones con ellos, el año pasado no pude, así que este verano va a ser más familiar. Me apetece mucho para estar todos juntos.

CH: ¿Te planteas darles un hermanito? A.S: No, con 3 es suficiente. Ahora lo que más miedo me da es educarlos y darles su independencia