"Con nuestro bolso queremos reivindicar el estatus de las cosas hechas con mimo"

Sus obras son ediciones limitadas, realizadas con pieles cuidadosamente seleccionadas, con las que se han fabricado carteras y bolsos de máxima calidad con D.O. Ubrique. Un sello de distinción internacional y profesionalidad tanto en la calidad de las pieles como en tratamiento de las mismas.

Pepe Rega es el ejemplo real de que los sueños se cumplen. Todo comienza en un pueblo andaluz de Granada, donde la creadora de la marca: Guadalupe Martínez admiraba la belleza del cuero de una montura de cabalgar que había en su casa. Los años pasaban y mientras zapatos, muebles, maletas... se estropeaban con el paso del tiempo, ella veía esa montura de cuero, tan perfecta como el día en que la contempló por primera vez.

Guadalupe, sabía cuál era su destino, pero algunas veces los sueños tardan en llegar, y a pesar que la vida le llevó por otros derroteros, ella siguió persiguiendo esa imagen de la perfecta montura de la infancia. Y empezó a dar forma a ese sueño, plasmando la esencia de esa montura a un bolso de cuero, con una forma, color, y detalles perfectamente diseñados y labrados. ¿El resultado?, la creación de sus propios bolsos y complementos artesanales, exclusivos y únicos.

¿Cuándo surgió la idea y por qué?

La idea surge de un sueño. En ese sueño se veía nítidamente un bolso. Al principio no hice caso, pero el sueño se repitió en distintas ocasiones. Ante la persistencia de la situación interpreté que ese bolso quería salir a la luz. Quizás la ajetreada dinámica diaria no dejaba desarrollar de forma consciente esa faceta oculta de mi cerebro o quizás una señal ... Quien sabe.... El caso es que me puse manos a la obra para crear este bolso.

¿ Cuál ha sido la inversión inicial?

En lo que confiere al registro de la marca y del diseño, fabricación de los bolsos que hay en stock (no toda la colección Lola), creación de la pagina web, registro de dominio, la inversión inicial es de aproximadamente unos 25,000 euros. Pero aquí no se contemplan los gastos correspondientes al trabajo realizado por mí y algunos amigos, donde englobaríamos el diseño, fotografía,realización bolsas de embalaje, gestión ,.. Tampoco se incluye la labor de reconocimiento de marca que se está realizando en estos momentos.

¿Has contado con algún tipo de ayuda oficial?

Nínguna. Los médicos somos muy desastrosos para buscar cosas administrativas (Ja,ja,ja,..), no hay más que preguntarle a un asesor fiscal...

¿De dónde procede la materia prima?

Nuestros bolsos están fabricados con cuero vacuno y todo el proceso de elaboración/curtición de la piel ha sido realizado en España. En la preparación de la piel que hemos usado, han intervenido profesionales muy avezados en las técnicas de curtición y que tienen una larga trayectoria familiar en el manejo del cuero, ya que no todas las fábricas de piel eran capaces de proporcionarnos lo que queríamos. Pero no solo la piel,sino las fornituras,cremalleras,...han sido adquiridas en nuestro país. Con nuestro bolso queremos reivindicar el estatus de las cosas hechas con mimo, sin caer en un trabajo en serie ilimitado que nos lleva a producciones que acaban perdiendo el impregnarse del carácter de quien lo compra.

¿Toda la producción está en manos de terceros?

La producción de estos bolsos la gestiono yo por entero. Yo diseño el logo, el bolso(dimensiones, forma, acabados, bolsillos, grabados,...),elijo la piel y sus características, determino las fornituras(tipo, acabados,...), realizo las bolsas de embalar,... Pero para patronar el bolso para que los artesanos lo cosan, el realizar físicamente el sello para grabar la greca, etc,...recurro a un equipo de distintos profesionales que pertenecen a diferentes gremios. Yo no compro nada a nadie que no sea la materia prima, por decirlo de alguna manera.

¿Qué ha sido lo más difícil en el camino?

Que te tomen en serio y convencer a los artesanos de Ubrique de que te hagan un hueco para iniciar tu proyecto que tiene muy poco volumen y una calidad muy alta. Oí muchas veces la frase de que me estaba equivocando, porque la piel que quería, las dimensiones de la greca,...eran las empleadas por bolsos de marcas reconocidas para colecciones que se vendían a muy altos precios y que a una marca desconocida nadie le iba a pagar.

¿Qué previsiones de ventas hay?

Al tratarse la colección Lola, de una edición limitada de 500 unidades, esperamos vender el 100% de nuestra producción. En lo sucesivo sacaremos otras colecciones, pero de momento nos dedicaremos en pleno a " Lola".