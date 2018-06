Kim Kardashian: "Me sorprende que me den un premio de moda cuando estoy casi siempre desnuda"

Tiene más razón que una santa la maciza Kim Kardashian y más de uno debe de haberse puesto colorado. Porque lo suyo es de una lógica aplastante (¡Insólito!: Kim Kardashian publica una investigación científica).

La mujer de Kanye West ha recibido el Premio Influencer en los Premios de Moda CFDA (¿Sabes cuál es el truco de Kim Kardashian para levantar sus pechos?).

En la gala, que se celebró este 4 de junio de 2018 en Nueva York, la siempre exuberante Kim Kardashian (37) agradeció el galardón pero aseguró que no se esperaba recibir un premio en esta categoría:

El premio a Kim Kardashian ha provocado mucha polémica en el mundo de la moda. Una de las más críticas ha sido la publicista Kelly Cutrone:

"Nunca me he despertado por la mañana y me he preguntado: ¿Qué estará haciendo Kim Kardashian hoy y cómo afectará a mi industria?"