Todas las claves de estilo para arrasar esta temporada según Natalia Ferviú

La primera vez que apareció el concepto de "estilo de vida" fue en 1939 (las generaciones anteriores pudieron no haber necesitado este concepto porque no era significativo al ser las sociedades relativamente homogéneas). Alvin Toffler predijo una explosión de los estilos de vida (denominados "subculturas") debido al incremento de la diversidad de las sociedades postindustriales. Jeremy Rifkin describe el estilo de vida y la vida cotidiana en Europa y Estados Unidos;​ en las épocas históricas, según wp, en las actuales y en la llegada de la era global, después del individualismo y el comunitarismo. Pierre Bourdieu centra su teoría en el concepto de habitus entendido como esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social. El habitus hace que personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos.​

El verano está a la vuelta de la esquina, dando el pistoletazo a la frenética y divertida temporada de festivales que sucederán en nuestro país. Bajo el concepto Festivaleando con Brugal, la conocida marca de alcohol nos invita a disfrutar de todos ellos eligiendo entre un casting a un gran número de jóvenes que les acompañen por España siguiendo la música y diversión de los festivales del verano,según EP.

Natalia Ferviú ha sido la maestra de ceremonias de la fiesta de Ron Brugal con la que calentar motores a la temporada más divertida del año. Como estilista y asidua a lo que festivales se refiere, la experta en moda nos da las claves para ser la mejor vestida de este verano, teniendo en cuenta también lo que no puede faltarnos y lo que jamás deberíamos ponernos. ¡Toma nota y arrasa durante este verano de festival en festival!

CHANCE: ¿Cómo te preparas para los festivales de verano?

Natalia Ferviú: Pues a ver, yo siempre necesito ir cómoda, pero ir cómodo depende de la persona porque hay gente que va en tacones y va súper cómoda porque se maneja, pero yo en mi caso tiendo más al zapato plano, la zapatilla o el botín.

De look luego no me como tantísimo la cabeza, sino que pongo el foco en los accesorios porque al final son lo que dan el toque y tiro mucho de sombreros aunque lo malo de los festivales es que lo puedes terminar perdiendo, las gafas súper importante porque empiezas de día y nunca se sabe cuando acabas.

El maquillaje me encanta cuando veo gente que de repente se ha hecho trabajo lineales en los ojos o se pega tiritas, o glitter, eso me encanta. Ese toque de los 60 me parece la estética de festival perfecta.

CH: ¿Qué no puede faltar en un festival?

N.F: La música fundamental, pero hablando de los estilismos y en mi caso te diría que hay que llevar chaquetas con bolsillos y cremalleras, porque si no llevas cremalleras te pueden meter la manita como me paso una vez y me robaron el móvil, aunque es cierto que tenía la funda orejitas de conejo y sobresalía y lo puse bastante fácil, pero el tema de las cremalleras resuelve mucho porque metes ahí todo y te despreocupas y mejor que el bolso.

A quién le guste la riñonera también fenomenal porque además ahora vuelve a estar de moda.

CH: ¿Un error de festival total?

N.F: Yo no creo en los errores y a mi eso me da la vida, la bonito no se entiende si no existe lo feo y es muy necesario. Pero venga me voy a mojar: esos sombreros tipos borsalinos que son como de lentejuelas, eso no me gusta nada.

CH: ¿A qué festivales no hay que faltar este verano?

N.F: Pues mira al Mad Cool, que ahora mismo yo creo que es el festival más grande de España, el cartel es alucinante, pero tampoco podíamos faltar al Primavera Sound, que es uno de mis favoritos. Todos los que son de playa y luego en Galicia también hay muy buenos festivales y como no el BBK.

CH: ¿Qué te ha parecido que actué Amaia en el Primavera Sound?

N.F: Pues mira yo opino que lo está haciendo muy bien y a quien se le haya ocurrido que actúe en el Primavera Sound me parece una genialidad, porque es Amaia de España y es un referente maravilloso y me encanta porque ha llegado al meanstring pero tiene unas referencias muy del indie y muy underground.

La mezcla de lo indie con lo no indie me parece fenomenal y que cante versiones pues normal porque a la chica no le ha dado tiempo de sacar los suyos y porque vamos a perdérnosla. Yo cuando la escucho cantar canciones de Rosalía o el Kanka me encanta como lo hace.

CH: ¿Espíritu imprescindible para disfrutar de un festival, cuál es la actitud Brugal? N.F: Pues mira, tener muchas ganas y la actitud, la buena onda. También pienso que cuando tienes una expectativas altísimas luego no se cumplen, por eso a mí me encanta ir sin rumbo, dejándote llevar, conociendo gente nueva, ponerte a hablar en inglés con alguien que acabas de conocer y dejarte llevar y no tener prejuicios.

VÍDEO DESTACADO: Natalia Ferviú manda a “tomar por culo”, en directo, a todos sus compañeros