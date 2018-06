Kate Moss vestida made in Spain es su verano ideal ￼

Cuando Kate Moss vio el mono de Evitaloquepuedas en Formentera, le gustó tanto que no pudo evitarlo y lo compró. Después influencers de la talla de Isabel Sanz, Estefanía Con Dos Tacones, Luceral y Amarás la moda también se han hecho con vestidos y monos de Evitaloquepuedas, que presentó sus nuevas propuestas en la Pasarela Adlib Ibiza el 8 de junio en Marina Botafoch de la isla pitiusa.

Evitaloquepuedas es fruto de un accidente... la periodista Eva Merino se descalabró haciendo snowboard en las montañas de St. Moritz y tuvo que dejar su trabajo de reportera en La Sexta, tres meses. Comenzó a hacer inventos con telas y colores y dio a luz un mono. Mono que patenta y que ya ha enamorado a celebrities como Kate Moss.

En busca de inspiración y musas deja su profesión y se va a Ibiza y Formentera: tierra de almas libres, artistas, agua y luz. Allí en menos de tres años se ha hecho con un nombre en el mundo de la moda.

Bajo el título de Places to be, lo nuevo de Evitaloquepuedas está inspirado en los Beach Clubs y los rincones con más glamour de Ibiza y Formentera, las islas que más inspiran a la diseñadora Eva Merino, que dejó su trabajo como reportera en televisión para dedicarse a la moda.

"Al mono de Kate Moss, que es el más icónico de la firma, le he añadido un toque sofisticado con flecos y a los vestidos, encajes", cuenta Eva Merino. Pero esta no es la única novedad, el vestido reversible con nudos en la espalda, con el característico punto de seda de la firma, pretende ser otro 'must have' del verano.