Dieta: El truco para adelgazar está en combinar

Carmen Navarro, considerada la Cristiano Ronaldo de la belleza, tiene siete centros de belleza, seis en Madrid y uno en Sevilla, y tiene décadas de experiencia en el sector.

La empresaria cuenta cuáles son las claves para reeducar nuestra alimentación y además, la importancia de los tratamientos además de la dieta, ya que bajar kilos sin cuidar la piel no tiene los mejores resultados posibles.

"Siempre hemos tenido tratamientos para reducir, ayer recibí a una chica que pesaba 120 kilos, entonces ella estaba con un endocrino pero claro, decía que su piel estaba destruida, porque la tenía cada vez más flácida y casi prefería estar gorda que flácida... " Esto es un problema que realmente preocupa a gran cantidad de personas que se ponen a perder peso y que en lugar de encontrarse mejor, se ven peor por lo que su autoestima baja en lugar de crecer, a pesar de estar perdiendo peso que era lo que pretendían. Hacer un buen diagnóstico y ayudar a esta perdida de peso, es fundamental para conseguir verse uno mejor: nosotros cuando hacemos un diagnóstico preguntamos el peso, preguntamos si están con un endocrino, si a lo mejor le sobran 4 o 5 kilos, lo podemos hacer nosotros, es decir, no necesitaría ir a un endocrino, nosotros la pesamos, le ponemos una dieta...", explicaba Carmen Navarro sobre los tratamientos a sus clientas.

Por ello, unos tratamientos de masaje y remodelación sin cirugía de por medio son la parte secreta para conseguir vernos bien tras ese esfuerzo que una o uno hace cuando comienza a cambiar su dieta y es algo en lo que los endocrinos no suelen incidir porque siempre van más al cambio de alimentación y al deporte. La esteticista, por ello nos explica, lo vital que es cómo le influye la comida a la paciente, ya que no sirve el mismo diagnóstico para todo el mundo: "Una de las cosas que preguntamos es cómo come, vemos como le influyen los distintos alimentos, cuándo le va a engordar más, le pesamos todas las semanas.

¿POR QUE EN UNA DIETA SE DEBE PESAR A LA PACIENTE TODAS LAS SEMANAS? "Hay que estar preocupados por las clientas, por saber qué comen, qué hacen, qué no hacen... Porque yo quiero que todo el mundo que venga a mi centro salga diciendo: '¡Qué maravilla!'. Yo peso todas las semanas a mis clientas, porque si pesas una vez al mes, te hacen trampas, inconscientemente... De esta manera ella puede ver que no sólo es ella la que está luchando, sino que somos todas las que luchamos contra sus kilos de más", reflexiona Carmen Navarro.

Pero si algo se debería antes de comenzar a adelgazar o cuando una persona comienza a adelgazar eso es movilizar nuestro interior como nos sigue contando la líder de la estética: "A la mayoría le molesta el abdomen, porque el abdomen tanto en hombres como en mujeres, es una de las zonas que más preocupan... también las cartucheras, pero para movilizar primero tenemos que empezar a trabajar con el cuerpo, con aparatos que van a movilizar... así se empieza con la circulación sanguínea linfática".

PARA ADELGAZAR CADA PERSONA NECESITA NO SOLO UN TRATAMIENTO, SINO TRATAMIENTOS VARIADOS Y PERSONALIZADOS

Entre sus tratamientos variados es están el LPG, que reactiva el rejuvenecimiento y el adelgazamiento de forma natural, el tratamiento Vela Smooth, para personas con siluetas con grasa localizada en cualquier parte del cuerpo, el tratamiento de Láser Frío o el Láser Vermú, el tratamiento Indiba, que aporta hidratación, revitaliza la piel, mejora la circulación y produce un efecto reafirmante desde la primera sesión, y muchos más tratamientos que ayudan a reafirmar la piel y a ayudar con la pérdida de peso.

Lo más importante al empezar un tratamiento es desfibrosar el cuerpo, es decir, despertar a esos músculos y reblandecerlos para luego poder tratarlos: "Cuando empezamos a trabajar empezamos a desfibrosar, y después ya, nos podemos ir a las zonas que más les preocupa, y vamos a empezar quemando grasa, reafirmando... porque si una persona está adelgazando, pero no se están trabajando las zonas donde más grasa se acumula... Unas pueden perder pecho, a otras la cara se les queda fatal... Nosotros nos vamos a centrar en las zonas donde hay más cúmulos de grasa, para activar ahí la microcirculación utilizaremos radiofrecuencias, cavitaciones, ultrasonidos focalizados... y tenemos uno para las estrías que es una maravilla".

De nada sirve realizarse un tratamiento si no se sigue la dieta o se deja de lado las pautas que le dan en el centro, por eso asegura que es todo un conjunto.

¿POR QUE ENGORDAMOS LAS MUJERES?

En los centros de Carmen Navarro se da un tratamiento muy personalizado porque cada mujer es totalmente diferente a la otra, aunque las causas por las que engordan las mujeres sean parecidas en muchos casos, la genética es un factor muy importante también: "A cada persona depende de donde tengan el exceso de kilos, en el abdomen, en las cartucheras, unas mujeres engordan por estrés, otras por hormonas, aunque todas las mujeres acumulamos kilos por hormonas... pero la genética también influye...", explica la empresaria.

La constancia es fundamental y es la base de conseguir lo que se busca, para las mujeres que buscan adelgazar, es fundamental que hagan: "Las cinco comidas al día, comer en plato pequeño... es aprender a comer, reeducarnos, saber que podemos tomar carbohidratos pero en pequeñas cantidades".

Carmen también ha explicado su experiencia personal, y es que ella está a dieta. Navarro invita a tener un control con la comida, incluso a dejarla preparada -apuntamos nosotros- y si no a uno le cuesta por horarios y por estar todo el día en la calle y lo difícil que es seguir una dieta fuera de casa, a la que ha tenido que hacer ella: "Ahora estoy haciendo una dieta donde me traen la comida hecha, me traen el desayuno, media mañana, la comida, la merienda y la cena. Es muy importante por la vida que llevamos, porque si uno llega por la noche y se tiene que poner a preparar un plato de dieta es más complicado frente a si tú ya tienes la cena preparada porque no comes otras cosas... Es una cosa que se lleva mucho por el norte de Europa, a mí me estaban trayendo una dieta 1200 calorías al día (ahora de 1500), que trae de todo, todo natural y muy sano, te baja el colesterol, te pones en forma, duermes mejor, estás mucho más ágil, y si esa alimentación la complementamos con un tratamiento... va mucho mejor".

¿CUANTAS SESIONES NECESITO PARA ADELGAZAR Y VER MI CUERPO BIEN?

Sin embargo cuando hablamos de masajes y tratamiento reductores y remodeladores bien es cierto que nos echamos atrás ya que uno se pone a pensar en cuantas sesiones necesitaré. La verdad es que nunca pensamos lo mismo cuando de gimnasio o de entrenador se refiere y Carmen apunta a esa similitud: "Una cosa que yo le digo a las clientas es que cuando haces el diagnóstico y preguntan 'cuántas sesiones necesitaré', yo les digo, mínimo 15... Tú vas a un entrenador personal y le preguntas '¿cuánto tiempo necesito para poner mi cuerpo en forma?', y ¿qué te dice un entrenador? 'Mínimo 1 año, o más'... Entonces yo entiendo que es un esfuerzo el venir y demás, pero no puedes pretender que en 10 sesiones tú soluciones un problema que lleva años en una señora y lo que es muy importante es el mantenimiento", explica la empresaria añadiendo: "Una señora que le has hecho un tratamiento, que el cuerpo se le ha quedado estupendo... luego se va, se olvida, y al año siguiente tiene que volver porque se descuida en la alimentación, por eso te hablaba yo de constancia, tampoco hay que estar sacrificada, todo el día... pero cuando veas a alguien muy delgada, suelen ser gente que comen poco".

Carmen Navarro, no obstante incide y recalca que lo más importante para adelgazar es reeducarnos en la alimentación, e ir aprendiendo poco a poco a comer cantidades pequeñas y a seguir los hábitos alimenticios que nos ayudarán a conseguir el cuerpo que queremos.