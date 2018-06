El error de doña Letizia con su caro vestido que la deja en evidencia ante Melania Trump

Un duelo en toda regla entre dos iconos de la moda, como son doña Letizia y la primera dama de EEUU, Melania Trump, donde no se han desenfundado armas pero sí las mejores galas este martes 19 de junio de 2018 en la Casa Blanca. (Felipe y Letizia a ritmo y soul de Nueva Orleans mientras Urdangarín vive su peor momento).

La esposa de Felipe VI ha elegido para la reunión de ambos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su mujer un vestido rosa de estreno entallado, sin mangas y con unos botones en la zona de la cintura en color dorado y rosa. Lo firma el estadounidense Michael Kors y tiene un precio de 1.557 euros. Lleva incorporado un cinturón plateado. (El comprometido álbum de fotos de la reina Letizia y don Juan Carlos que oculta Casa Real).

Melania también tiene en su armario este vestido de Kors, pero en color azul, y lo llevó también para un encuentro con otros mandatarios en la Casa Blanca, concretamente con el presidente de Panamá y su esposa.

Enjoyed hosting Mrs. Varela of Panama @WhiteHouse for lunch today. I look forward to working alongside her in the future! pic.twitter.com/lTxH2YpuR7