¿Sabes cuál es la última obsesión de la reina Letizia?

Carolina Herrera ha recibido distintos reconocimientos por su trabajo a lo largo de su carrera. En 2015, recibió el premio Portrait of Nation Prize (Premio Retrato de Una Nación), otorgado por la National Portrait Gallery de los Estados Unidos, según wp. En 2014 recibió el «Premio al artista del año 2014» (Couture Council Award for Artistry of Fashion) del «The Couture Council of The Museum at the Fashion Institute of Technology». En 2012 fue declarada «Superestrella honoraria» por Noche de Estrellas del grupo de moda internacional Fashion Group International's "Night of Stars", y ahora le llega un recococimiento real, de la mano de Letizia.

Después del gimnasio, la Kombucha y los pequeños retoques estéticos, llega ella, una diseñadora venezolana que tiene entusiasmada a la reina. La última obsesión de Letizia es Carolina Herrera y lo está demostrando durante su gira en Estados Unidos. Este domingo estrenó un nuevo vestido de su diseñadora fetiche durante la cena oficial de la ciudad de San Antonio (Texas), según informalia.

Se trata de un vestido con cuerpo negro con transparencias y cuello halter, cintura marcada y falda evasé en blanco con detalles florales y franjas horizontales. Lo combinó con sandalias plateadas de Magrit y unos pendientes de diamantes de la reina Victoria Eugenia de los que presumió con un recogido bajo, y una de las pulseras gemelas de Cartier, una de las piezas más espectaculares del joyero real.

