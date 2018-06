Los mejores consejos para protegerte del sol este verano

El de junio es el Día Internacional del Sol, fecha que coincide con el solsticio de verano y además es el día del año más largo. Llega la época de las jornadas largas de sol, la playa, la piscina y el ponerse moreno.

Aunque a priori con la exposición al sol hace que tengamos más vitamina D en nuestro organismo, una exposición prolongada puede tener más perjuicios que beneficios y debemos protegernos para no poner en riesgo nuestra salud.

Cada año aumentan los casos de cáncer de piel y los Laboratorios Dermatológicos Avéne se han vuelto a unir y han realizado una campaña para concienciar a prevenir el cáncer de piel con Motivo del Día Europeo de la prevención del Cáncer de Piel. Avéne ha realizado un estudio que muestra unos datos muy preocupantes: · El 37 por ciento no revisa sus lunares.

· Al 66 por ciento le preocupa que su protector solar contamine.

· El 65 por ciento ha sufrido quemaduras solares.

· El 75 porciento no sabe el significado de un SPF 30.

· El 42 por ciento desconoce el SPF máximo recomendado por la comisión europea.

· Más de un 30 por ciento ha sufrido ampollas y no se preocupado por ellas.

Estos datos son realmente alarmantes y deben hacernos pensar que mucha gente no busca como protegerse del sol, pero si como curarse una quemadura solar. A veces el uso de utilizar AfterSun es suficiente pero otras muchas no solo sirve con echarse ese producto después de una larga exposición pues pueden aparecer manchas o lunares.

La salud de la piel en las redes sociales está muy poco presente a no ser que sea algo importante. En estos meses veremos a familiares, conocidos o celebrities luciendo su moreno y muchos de ellos no estarán concienciados sobre el daño que puede causar el sol sin una buena protección. Rosa María Valls Carrera, directora de Avéne, nos ha contado que cada vez más famosos y medios de comunicación se han unido a esta causa de protegernos del sol porque se pueden salvar muchas vidas.

Debemos cuidar nuestra piel. No solo en los meses cálidos. Utilizar protector solar en nuestra rutina diaria y todas las estaciones debe ser un must. Existen cremas de uso diario que incorporan protección por lo que los expertos recomiendas el uso de ellas.

Todavía sigue habiendo muchas dudas porque la gente cree que no toma el sol por el simple hecho de bañarse un poco, pasear al perro o ir a correr. Es importante además acompañar nuestro outfit veraniego con un sombrero y gafas de sol e hidratarnos.

María Vitale, dermatóloga y directora Médica de Cantabria Labs es una experta concienciada sobre el uso de protegernos ante el sol y nos ha explicado como el sol ha cambiado: "El sol ha cambiado, es cada vez más intenso y perjudicial, y las radiaciones solares son cada vez más agresivas. Esto conlleva cambiar también la forma de protegernos del sol y de seguir unas pautas distintas. De hecho, en los últimos 4 años, se han incrementado los casos de quemaduras solares en un 15%".

Cada persona tiene un fototipo de piel distinto. Las personas de piel muy blanca tienen que saber que por mucho que quieran estar muy morenos es imposible. Las pieles hipersensibles al sol deben usar una crema con protección 50. Al igual que los niños.

La oferta de protectores solares es cada vez más mayor, hay que tener cuidado con los sprays porque a veces si no lo esparcimos bien solo cubre a trozos. También es importante saber que si tienes la piel muy grasa, el uso de cremas puede hacerte acné por lo que te recomendamos el uso de cremas con textura oil-free y acción matificante. Pero este tipo de cremas no es válida para las pieles secas, ya que si te pones un oil-free no te hará efecto y te saldrán pelotillas.

También es importante seguir unos buenos hábitos desde la infancia. Hay que concienciar a los más pequeños de aplicarse crema solar como una rutina diaria al igual que lavarse los dientes: "Según la AEDV, un 80% de los casos de cáncer de piel podría reducirse con unos hábitos saludables al sol desde la infancia", explica la dermatóloga María Vítale.

Entonces, después de estos datos tan preocupantes, ¿no voy a poder tomar el sol tal y como lo he hecho anteriormente? El sol siempre debe tomarse en horas no peligrosas, usando una crema con un buen protector solar, mínimo SPF30 para evitar un fotoenvejecimiento de nuestra piel. La protección debe reponerse mínimo cada dos horas. Y sobre todo hay que echar más cantidad de producto en las zonas más propensas a tener cáncer como puede ser la piel, la cara, los brazos y las piernas. No hay que olvidarse de utilizar un protector en días nublados porque aunque no haya sol, las nubes no impiden el paso de radiaciones UV.