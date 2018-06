El Mercado de las Cucas nació en 2015 como un mercadillo de fin de semana en Boadilla del Monte, en el que se vendían muebles y objetos antiguos a precios de auténtica ganga, con un fin solidario.

Tras el éxito de la iniciativa, Blanca de Miguel y su hijo José Luis, sus impulsores, decidieron convertirlo en un espacio estable donde poder encontrar muebles, decoración, complementos y ropa vintage y de otras épocas, tanto nuevos como de segunda mano, a precios reducidos. Así nace el Mercado de las Cucas, cuyo nombre es una alusión y un homenaje al Mercado de las Pulgas parisino.

Especializados en muebles antiguos, no solo los venden, sino que también restauran, tapizan... devolviéndoles una segunda vida a esas piezas de las que no quieres desprenderte.

En el Mercado de las Cucas podemos encontrar piezas únicas, como:

Una lámpara de mesa de "biscuit" (porcelana en su primera cocción, que queda muy fina) con aplicaciones de miga de pan y pan de oro. De finales del siglo XIX.

Un Bargueño de estilo español del siglo XVII. Son piezas que rara vez suelen entrar en el mercado de segunda mano, ya que se lo suelen quedar los herederos. Un mueble que siempre estaba en las sacristías de las Iglesias para guardar las ropas de los sacerdotes. Este en concreto es de estilo barroco, en madera de carey, nogal y marquetería lineal en madera de boj. La particularidad de este tipo de piezas es que, al abrirlas, están llenos de pequeños cajones, muchos de ellos secretos.

O un farol antiguo del siglo XIX que pertenecía a un antiguo palacete de la calle Serrano. Son faroles emblemáticos que aún hoy podemos encontrar en este tipo de fincas palaciegas que contaban con paso de carruajes, donde estos faroles están a la entrada. Este en concreto cuenta con los cristales originales que, tal y como se hacían antiguamente, van emplomados.

Situado en la urbanización Las Lomas de Boadilla del Monte y con un espacio de 500 metros cuadrados, en este sorprendente mercado encontrarás piezas únicas.

Algunas de las piezas que no se venden al cabo de tres meses pasan a donarse a algunas de las ONGs con las que colaboran.

Dirección: C/ Valle del Tormes, 2. Local 26. C. C. Ciudad de Las Lomas.

28669 Boadilla del Monte (Madrid)

www.elmercadodelascucas.com