'Bronceado 10' con LAGOM

La época estival, sinónimo de vacaciones, es tiempo para descansar y disfrutar de los largos días de playa, piscina, naturaleza y sol...., pero es una actividad 'tan deliciosa como agresiva'. Agresiva con uno de los órganos más importantes - y el más grande - que tenemos: la piel.

Radiación ultravioleta, calor excesivo, aire acondicionado, el cloro y los químicos en las piscinas, la sal y el yodo del mar, la mala dieta, y la dichosa contaminación, son especialmente nocivos para nuestra salud dermatológica. Es precisamente ahora cuando debemos prestar más atención que nunca a la rutina de cuidados diarios. Sobre todo por nuestra salud.

LAGOM (www.lagomeuropa.com), la firma de cosmecéutica número uno en Corea, especializada en el cuidado facial unisex, va un paso más allá en limpieza, hidratación y protección solar, claves para presumir de una piel saludable. Gracias al I+D y a su ingrediente principal, el DermaFlux®, combinado con una estudiada selección de plantas, aceites y principios activos preciosos, todos sus productos consiguen potenciar la acción de las acuaporinas, y cuidar de la piel de rostro, cuello y escote de dentro hacia fuera, respetando incluso las pieles más sensibles, en las situaciones más extremas.

Como rezan los dermatólogos responsables de la marca, ‘la antesala de un bronceado inteligente, de un bronceado 10, es una piel bien hidratada y bien protegida'.

Toma nota de los 3 pasos fundamentales para conseguirlo:

1. LIMPIEZA: Primer paso de cualquier rutina de belleza. Debe respetar el pH de la piel sin dañar ni resecar.

2. HIDRATACIÓN: Si la piel no bebe, se apaga. Si la piel no se hidrata, envejece. Lagom hidrata a nivel celular, de dentro hacia fuera, gracias a su fórmula exclusiva.

3. PROTECCIÓN SOLAR UV-A y UV-B: Aunque deberíamos usarla durante todo el año, en verano es absolutamente imprescindible protegerse con un factor SPF50+ PA+++ cada 2-3 horas, no solo para protegernos, sino también para conseguir un bronceado bonito y duradero.

RECOMENDACIONES LAGOM BAJO EL SOL PARA UN ‘BRONCEADO 10'

- Antes de estrenarnos bajo el sol, es imprescindible exfoliar bien la piel ‘de pies a cabeza' para eliminar células muertas. Y, tras la exfoliación, una buena cura de hidratación y nutrición.

- Aplicar una protección SPF50+ PA+++ al menos 20 minutos antes de la exposición solar, siempre sobre la piel limpia y seca, y repetir la aplicación cada 2-3 horas, incluso si es water-proof. Repetir siempre al salir del agua.

- En verano, evitar exponerse directamente al sol durante las horas de máxima radiación ultravioleta, que en España son entre las 11.00 y las 17.00 horas.

- Beber al menos 8 vasos de agua mineral o filtrada al día. Infusiones aparte.

- Ingerir un aporte extra de antioxidantes para detener el proceso de envejecimiento y proteger las células de los radicales libres. Entre los más potentes, los beta carotenos (zanahoria, calabaza, mango), polifenoles (té verde, cacao, aceite de oliva, uvas, soja, ajo, cebolla, remolacha, berenjena), luteína (vegetales de hoja verde oscuro tipo brócoli, espinacas, alcachofas), licopeno (sandía, tomates, toronja), selenio (legumbres, cereales integrales, pescado, levadura de cerveza), vitamina A (huevos, mantequilla, lácteos), vitamina B12 (caballa, yema de huevo, quesos curados, marisco), vitamina C (kiwi, papaya, fresas, naranja), y vitamina E (nueces y semillas, aceite de girasol, espinaca y col rizada).

- Utizar la cantidad necesaria de crema solar para cubrir bien las zonas más delicadas, como nariz, frente, cuello y escote. No descuides las manos, grandes sufridoras y testigos indiscutibles de la edad.

- Tras la exposición solar, ducharnos con un gel neutro y aplicar un buen aftersun tantas veces como sea necesario. Si ha habido quemaduras, prescindir de playa y piscina durante unos días.

- Protege siempre la cabeza con un gorro y los ojos con unas gafas de sol homologadas. En la playa, hazte con una buena sombrilla, y no vayas a ningún sitio sin tu protección solar

ESENCIALES DE VERANO LAGOM

1. LIMPIEZA PROFUNDA SIN IRRITAR NI RESECAR LA PIEL, RESPETANDO EL pH

Gel To Water Cleanser (28€ / 220 ml):

Una limpiadora perfecta para pieles sensibles, de textura cambiante, y el primer paso de un buen ritual de belleza. El gel se convierte en una base acuosa que deja la piel perfectamente hidratada, suave y limpia. Es ligera, no requiere aclarado y elimina todos los residuos sin necesidad de una segunda limpieza. Activa las acuaporinas (las proteínas de la célula que actúan como canales de agua en la piel).

Ingredientes: DermafluxTM, lecitina hidrogenada, hoja de jabonera y extracto de baya jabonosa.

Micro Foam Cleanser (25€ / 150 ml):

El imprescindible de las gurús del maquillaje. Limpiadora en microespuma efecto cero poros, suave y delicada con el rostro. Elimina el maquillaje y los restos de suciedad sin necesidad de una doble limpieza, dejando la piel suave e hidratada. Refuerza la barrera protectora natural de la piel. Activa las acuaporinas. No es casualidad que esté causando sensación en Corea y USA.

Ingredientes: DermafluxTM, lecitina hidrogenada, hoja de jabonera y extracto de baya jabonosa.

2. TONIFICAR, REFRESCAR, OXIGENAR Y PROTEGER. ESTIMULAR LA PIEL CON UN CHUTE DE VITAMINAS EN FORMATO BRUMA. ¡POTENCIA SUS BENEFICIOS GUARDÁNDOLO EN LA NEVERA!

Mist Toner (30€ / 150 ml):

Un tónico hidratante y calmante que pulveriza antioxidantes naturales en alta concentración y controla los niveles del pH de la piel. Aliado anti-polución por excelencia para urbanitas. Un spray en bruma con ingredientes que repelen el polvo gracias a unos (+) iones naturales con propiedades bactericidas e hidratantes, protegiendo la piel de los factores medioambientales como la contaminación. Gracias al extracto de té verde y sus excelentes efectos calmantes, hidrata las membranas que ayudan a mantener la textura suave de la piel. Aliado perfecto tras la exposición solar. Ayuda a una mejor absorción de los productos que te vayas a aplicar.

Ingredientes: DermafluxTM, extracto de té verde, flor amarilla y semilla de rábano picante.

3. ¡HIDRATAR, HIDRATAR, HIDRATAR! (A NIVEL CELULAR)

Mild Moisture Cream (42€ / 80 ml):

La hidratante imprescindible con efecto antiaging. Protege fuertemente la membrana celular gracias a su formulación con ingredientes biomiméticos para la reconstrucción de la piel. Deja un acabado en la piel fresco, terso y no graso. Repara la piel dañada por el sol y refuerza la piel sensible, gracias a los extractos de células madre vegetales, té verde y aceite esencial de bálsamo del Perú. Promueve la elasticidad de la piel gracias al Omega-3 de la nuez de macadamia y la manteca de shea. Contiene taurina, que repara y refuerza la barrera protectora de la piel aportando firmeza e hidratación. Activa las acuaporinas.

Ingredientes: DermafluxTM, extracto de té verde, β-glucan, avellana, centella asiática, taurina

Deep Moisture Cream (42€ / 50 ml):

Una crema de alta hidratación con alto poder de adhesión y absorción, que mantiene la piel lustrosa gracias a su textura cremosa efecto cero brillos. La barrera protectora de la piel se ve reforzada gracias al aceite de semilla de jojoba, para conseguir una piel más sana, hidratándola a nivel celular. La mejor forma de prevenir un envejecimiento prematuro. Las células madre de té verde ayudan a reparar la piel dañada y sensible, expuesta a cambios bruscos de temperatura. Suaviza y activa las funciones originales de la piel. Activa las acuaporinas.

Ingredientes: DermafluxTM, Rosa de Jericó (resurrection plant callus culture extract), aceite de semilla de jojoba.

White Moisture Cream (42€ / 50 ml):

Una crema iluminadora extra suave con doble función: iluminar e hidratar. Devuelve la luz y la hidratación a la piel seca u opaca de inmediato, sin rastro de grasa. Restaura la piel gracias al poder del callus culture extract, células madre extraídas del arroz, que aclaran e iluminan la piel. Ayuda a reparar la piel sensible y dañada. Activa las acuaporinas.

Ingredientes: DermafluxTM, extracto de arroz y Giga White complex.

4. ¡PROTÉGETE DEL SOL ANTES DE SALIR DE CASA Y REPITE CADA 2-3 HORAS!

Sun Gel SPF50+ PA+++ (32€ / 50 ml):

¡Sin miedo al sol! Protección solar de amplio espectro, hidratación y firmeza todo en uno, en formato gel transparente efecto cero grasa, cero pegote, cero residuos. Perfecta como base de maquillaje. Efecto piel de porcelana. Protección UV-A y UV-B con factor SPF50+/PA. Aprobado por la FDA como OTC. Acabado sedoso y con sensación de frescor para un maquillaje uniforme. El producto perfecto para equilibrar grasa e hidratación, incluso en pieles con problemas de acné.

Ingredientes: DermafluxTM, aceites esenciales de lavanda, naranja amarga y sándalo, protector solar: Octinoxate 7%, Octocrylene 5%, Octisalate 4%.

TÉRMINOS QUE DEBES CONOCER

UVA: Son los rayos que destruyen la estructura de la piel, causando las temidas arrugas y envejecimiento prematuro. Penetra a niveles más profundos que los rayos UVB, y pueden generar cáncer de piel.

UVB: Son los rayos que generan la gran parte de las quemaduras solares, y pueden causar cáncer de piel. Los UVA combinados con los UVB son la primera causa de melanoma.

UVC: Son los rayos absorbidos por la atmósfera, y por tanto no llegan a la superficie de la tierra. SPF: Sun Protection Factor. Indica el nivel de protección contra los rayos

UVB PA: Indica el nivel de protección contra los rayos UVA. Dependiendo de la cantidad de +, sabrás si estás bien protegido o no.

PA+: Aporta una protección media contra los rayos. UV. PA++: Aporta una protección moderada contra los rayos UVA. Adecuada para días de poco sol. PA+++: Es el grado más alto existente contra los rayos UVA en el mercado. LAGOM solo trabaja con este grado, que significa que estás protegido incluso durante las horas de máxima radiación solar.

BROAD-SPECTRUM: Amplio espectro. Un protector de amplio espectro protege tanto de las radiaciones UVA como de las UVB. Ojo a los productos que compras, porque aunque indiquen que son ‘amplio espectro', muchos no protegen contra los rayos UVA.

ZINC OXIDE: Óxido de cinc. Activo recomendado para la protección UVA. Se encuentra de manera natural en el mineral cincita, y desempeña un papel fundamental en la protección solar.

TITANIUM DIOXIDE: Dióxido de Titanio. Activo recomendado para la protección UVA*.

DERMAFLUX®: Fórmula que regula la capacidad de controlar el flujo de humedad en las áreas donde más se necesita, bajo cualquier circunstancia extrema, facilitando la expresión de las acuaporinas, para desarrollar el poder de la hidratación en la piel a nivel celular, no simplemente para aportar una sensación de hidratación temporal, como sucede con muchos cosméticos.

ACUAPORINAS: Proteínas de las membranas de las células responsables de mantener la hidratación de la piel. Su descubridor, Peter Agre, obtuvo el Premio Nobel de Química en 2003.

SOBRE LAGOM

- LAGOM, palabra de moda cuyo origen sueco hace alusión a una vida equilibrada donde menos es más, es una firma de cosmecéutica coreana especializada en el cuidado facial, que llegó a España en 2017 bajo el lema ‘not too little, not too much', (‘ni poco, ni mucho'), ‘equilibrio', ‘la cantidad justa o adecuada'.

- Sus fundamentos son claros: la clave está en la hidratación. Si la piel no bebe, se apaga. Si la piel no se hidrata, envejece.

- Belleza unisex, cuyo lema es la sencillez. Los productos justos, justo lo que la piel necesita.

- Una firma basada en la cosmecéutica, que ha sido desarrollada por un grupo de doce dermatólogos expertos en citobiología, cosmética, dermocosmética y medicina oriental, con la ayuda de una de las gurús de belleza más reconocidas de Corea del Sur, Ko Won Hye, en su búsqueda de una línea única y súper eficaz, formulada para todas las necesidades, desde las pieles más sensibles y jóvenes a las más maduras, sin dañar la piel.

- FILOSOFÍA SLOW BEAUTY: Los cuidados de belleza LAGOM se alejan de la rapidez para acercarse a la lentitud. Van de la complejidad a la simplicidad, y, desde la calma, consiguen unos efectos reparadores más rápidos, con soluciones científicas que devuelven a la piel su poder original, manteniéndola firme, iluminada y sana a largo plazo. Cosmética inteligente, de dentro, hacia fuera.

- INGREDIENTES NATURALES, SALUDABLES Y ECO-FRIENDLY: Tanto en su packaging como en sus formulaciones, destaca el concepto de belleza saludable, en la que predomina el equilibrio y la justa medida. Ni poco, ni mucho. En dos palabras, belleza inteligente.

- Ingredientes activos naturales como la lecitina hidrogenada, la hoja de jabonera (saponaria), el extracto de baya jabonosa, el aceite de almendras dulces, el extracto de té verde, la flor amarilla, la semilla de rábano picante, los beta-glucanos, la avellana, la centella asiática, el extracto de arroz, el extracto de Rosa de Jericó o Resurrection Plant, o el aceite de semilla de jojoba.

- Todos los productos LAGOM han sido testados dermatológicamente

- Libres de parabenos y colorantes artificiales

- NO testado en animales

- 100% libre de tóxicos

- 100% Gluten Free

- 100% Vegan

- Sin perfume

