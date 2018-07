Cuidados bajo el sol en 'Organic Spa'

En verano la piel es más vulnerable, está expuesta al estrés y los daños producidos por los factores medioambientales, fundamentalmente los más nocivos: los rayos UVA y UVB. Seguir una rutina de cuidados específicos es vital para evitar el envejecimiento prematuro (manchas, arrugas, flacidez), y enfermedades como el cáncer cutáneo. Es el momento de invertir en una puesta a punto en condiciones y antes de abandonarte a los placeres de las vacaciones, debes prepararte limpiando en profundidad la piel y aportándole una dosis extra de hidratación y nutrición. ¡Tu salud (y tu bronceado), te lo agradecerán!.

The Organic Spa (Lagasca, 90 - www.theorganicspamadrid.com), primer spa orgánico de Europa y referente en nuestro país como mejor centro de terapias orientales, te trae desde Tailandia algunos de los mejores rituales faciales del mundo para utilizar en cabina y en casa, con protocolos y productos únicos, inspirados en los rituales de belleza tradicionales tailandeses y su flor sagrada, el jazmín blanco.

¿Has oído hablar del Jasmine Free-Radical Defense ComplexTM? Es el núcleo de las fórmulas de The Organic Spa para el tratamiento facial anti-edad, y uno de los secretos mejor guardados de las tailandesas. Una composición única con un altísimo poder antioxidante e hidratante, que combina tres esencias del delicado jazmín blanco de Tailandia: jazmín absoluto, extracto de jazmín e hidrosol de jazmín, al que le añaden diez aminoácidos esenciales , cinco compuestos de frutos rojos, aloe vera, extracto de alfalfa y avena, resina de árbol Mukul, coenzima Q10 y ácido hialurónico, para ayudar a prevenir los signos prematuros de envejecimiento causados por los rayos UVA y UVB, y estimulando la piel para que produzca colágeno y elastina. Un ritual que aumenta la capacidad natural de la piel para reparar, renovar y rejuvenecer su apariencia, favoreciendo un bronceado seguro y duradero. Un perfecto aliado pre & after-sun.

Ritual Facial Pre & After Sun a base de Jazmín (todo tipo de pieles)

Este facial combina las técnicas Shiatsu y el masaje enérgico en suaves movimientos ascendentes, para drenar, estirar y rejuvenecer, ayudando a combatir la aparición de líneas de expresión y arrugas, y calmando la piel. Las técnicas de drenaje linfático ayudan a reducir la hinchazón y minimizan los signos del envejecimiento prematuro, especialmente en la delicada zona T (frente y nariz), cuello y escote. El resultado es una piel limpia, libre de impurezas, y perfectamente hidratada y nutrida.

Duración&Precio: 60 minutos/85€ - 90 minutos/115€

Protocolo:

- Bienvenida con infusión de Rooibos (libre de teína), Té Verde o Té de Jazmín.

- Ritual tradicional tailandés de lavado de pies para despertar tus sentidos y darte la bienvenida a un maravilloso "viaje sensorial" que no olvidarás, con ingredientes 100% naturales y orgánicos elaborados a base de raíz de árbol de té y limón.

- Una vez en la cama, tumbada boca arriba y envuelta en sábanas de algodón 100% orgánico, escote, cuello y rostro son tratados con un delicado ritual compuesto con los mejores productos de The Organic Spa, 100% naturales, hipo alergénicos y orgánicos certificados. Un ritual donde también trabajarán manos y cabeza, mientras penetran los principios activos de la mascarilla.

- Tras limpiar y exfoliar la piel de rostro, cuello y escote en profundidad, te hidratan la piel con un cálido bálsamo de sésamo, y van aplicando, paso a paso, toda la línea de la firma, terminando con los polvos matificadores de jazmín (Pañpuri Jasmine Mattifying Silk Dust), con polvo de seda, jazmín y aloe vera. Presumirás de una piel radiante durante días.

Beneficios:

- Prepara al piel para la exposición solar

- Tratamiento de recuperación tras la exposición solar

- Repara en profundidad y cicatriza los daños causados por los agentes externos

- Potente anti-oxidante y anti-edad, apto para todas las edades

- Recomendado para reducir la hinchazón facial

- Efecto flash inmediato

- Reduce ojeras y bolsas

- Disimula y trata las arrugas

- Hidrata intensamente la piel de cara, cuello y escote

- Elimina la energía negativa y el estrés

- Unisex

El jazmín blanco de Tailandia

Nativo de China y el norte de la India, el jazmín es una de las flores más significativas en el Asia tropical. El jazmín simboliza la pureza, el respeto y los buenos deseos, y se utiliza tanto para hacer collares decorativos, como con fines ceremoniales. El uso de estas flores de aroma dulce y romántico está muy arraigado en Tailandia, donde suelen preparar exquisitas guirnaldas florales o se las usa como adorno para el cabello de las mujeres. También se utilizan para agregar fragancia al agua y para suavizar la piel, así como para animar o relajar el estado de ánimo. El precio del aceite absoluto extraído de las flores de jazmín alcanza precios muy elevados, ya que las flores deben ser cosechadas a mano antes del amanecer, cuando su aroma es más intenso, y tienen que ser utilizadas necesariamente al día siguiente.

Productos utilizados

- Desmaquillador Orgánico Instantáneo para Ojos y Labios Pañpuri (Aceite de pepita de Jojoba, extracto de pepita de uva, pepino) -

Beneficios:

• Limpia en profundidad la delicada piel del contorno de ojos y labios, dejando la piel súper hidratada y fresca, libre de impurezas y aceites.

- Aceite Purificante Pañpuri (Aceite de Oliva, Inchi Inca y Jazmín Puro)

Beneficios: Nutre en profundidad gracias a los aceites botánicos puros y esenciales

- No contiene aceites minerales, por lo que previene la obstrucción de los poros y deja que la piel respire

- Se convierte en leche al contacto con el agua

- A pesar de ser muy rico en aceites, es muy fácil de quitar con agua, dejando la piel limpia, suave e hidratada, sin resto de grasa

Leche Limpiadora Purificante (JFDC*, semilla de Wasabinoki Shushi Ekisu, extracto de Champiñón)

Beneficios:

• Para utilizar a diario sobre la piel de rostro, cuello y escote, hidratándola y cuidándola, mientras deja la piel absolutamente resplandeciente

• Textura sedosa y suave

• Con un delicioso perfume ligero, fresco y natural a Jazmín Puro

• El resultado es una piel suave, hidratada y limpia

Limpiador Purificante - Purifying Cleanser (JFDC*, Granada, Pomelo, Jazmín Puro)

Beneficios:

• Ideal para pieles grasas y mixtas. Ayuda a cerrar los poros

• Libre de sulfatos, elaborado con una fórmula extra-suave

• Suave como la seda, aporta una suave capa de hidratación sobre la piel sin sensación de grasa

• Suavemente perfumado con un agradable aroma fresco a flores y frutas

Tónico - Toning Mist (JFDC*, Sin Alcohol, Agua de Rosas, Pepita de Wasabinoki Shushi Ekisu, extracto de Champiñón, Jazmín Puro)

Beneficios:

• 3-en-1: Limpia los poros, refresca la cara y la hidrata

• No contiene agua ni alcohol. Todos los ingredientes vienen de las flores utilizadas en su elaboración

Crema Exfoliante - Exfoliating Cream (JFDC*, Manteca de Aceituna, Arroz, Bamboo, Jazmín Puro)

Beneficios:

• Exfoliación suave con una textura ligera y cremosa

• Hidratante

• Mejora la circulación y estimula la renovación de las células y la producción de colágeno

• El resultado es una piel suave, lisa, hidratada y radiante

Mascarilla Hidratante - Hydration Masque (JFDC*, Arcilla Rosa, Rosa Pura, Jazmín Puro)

Beneficios:

• Reafirma y regenera la piel gracias a los beneficios hidratantes y suavizantes de la arcilla rosa natural

• La Rosa Pura es una de las flores más apreciadas del mundo por sus potentes efectos sobre la piel seca y sensible

• Exquisitamente perfumada con el preciado aceite esencial de la Rosa y el Jazmín puros

• El resultado es una piel suave, sana y totalmente rejuvenecida

Concentrado Antioxidante - Antioxidant Concentrate (JFDC*, extracto de Alfalfa, extracto de Avena, Coenzima Q10, extracto de árbol Mukul Myrrh Tree)

Beneficios:

• Su espectacular esencia se ha conseguido gracias a la extracción del aceite esencial de las primeras flores de Jazmín Puro de Tailandia. Cada frasco de 30 ml. contiene 5.000 capullos de flor

• Súper concentrado y ligero, muy fácil de absorber

• Espectacular anti-edad de efecto probado a corto-medio y largo plazo. El producto más premiado de Pañpuri.

• Mantiene la hidratación a la vez que estimula la producción de colágeno y elastina

• Aporta elasticidad, luminosidad y juventud. La piel se suaviza y alisa al instante

Emulsión Antioxidante - Antioxidant Emulsion (JFDC*, extracto de Alfalfa, Semilla de Wasabinoki Shushi, Jazmín Puro)

Benefios:

• Emulsión diaria de rápida absorción

• Hidrata en profundidad sin sensación de grasa

• Protege la piel del estrés diario

• El resultado es una piel resplandeciente, hidratada y joven

Barra Labial Antioxidante - Antioxidant Lip Balm (JFDC*, Manteca de Karité, Aceite de Marula, Coenzima Q10, Jazmín Puro)

Beneficios:

• Sus aceites 100% naturales dejan los labios súper hidratados

• Potente complejo anti-edad que refuerza las defensas de la delicada piel de los labios

Crema contorno de Ojos - Eye Cream (JFDC*, Péptidos, Aceite de Inchi Inca, Coenzima Q10, Jazmín Puro)

Beneficios :

• Ultra-rica y eficaz, elaborada con 5 potentes péptidos y moléculas anti-oxidantes que funcionan en sincronía para reducir bolsas, ojeras oscuras y líneas de expresión.

• La piel de los ojos recupera firmeza y elasticidad, eliminando la sensación de fatiga

Polvos Matificadores de Jazmín - Pañpuri Jasmine Mattifying Silk Dust (Polvo de Seda, Jazmín, Aloe Vera)

Beneficios:

• Hidrata y alisa la piel, mientras absorbe el exceso de grasa, dejando la piel absolutamente perfecta, mate y luminosa a la vez

• Su perfume es extremadamente relajante y embriagador

The Organic Spa es pionero en defender la filosofía de cuidarse de manera consciente, respetuosa e inteligente desde dentro, de adoptar un estilo de vida donde lo saludable es prioridad, donde se toma conciencia de lo importante que es cuidar también de nuestro entorno, del planeta, y donde salud es sinónimo de belleza.

Líder mundial en belleza y bienestar natural de lujo, The Organic Spa, antes Pañpuri Organic Spa, abrió las puertas de su primer spa orgánico de Europa en mayo de 2011 para convertirse, en muy poco tiempo, en el templo más exclusivo de tratamientos orientales de Madrid.

Considerado hoy el mejor centro de masajes orientales de España, sus terapeutas tailandesas están tituladas y especializadas en cada uno de los rituales y técnicas que trabajan. Un templo del bienestar donde se cuida el más mínimo detalle, y donde todo lo que te toca es 100% natural y orgánico certificado. Contigo, y con el ecosistema.

Situado en plena Milla de Oro del Barrio de Salamanca (Lagasca, 90 - semiesquina Ortega & Gasset), The Organic Spa ofrece una experiencia wellness sublime, basada en la sabiduría oriental, el poder de la naturaleza, y la eficacia de las fórmulas más innovadoras para el cuidado corporal y facial. Un espacio donde relax, belleza y salud se fusionan en un solo gesto, consiguiendo un estado de equilibrio interior, paz y armonía inmediatos. Una auténtica terapia sensorial que trabaja a corto, medio y largo plazo

