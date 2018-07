Mujeres que ignoraron los estándares de belleza y se pusieron sus bikinis

El bikini o biquini​ (del inglés bikini y este del topónimo Bikini es una prenda femenina de baño compuesta, según wp, de un sujetador y una braguita ceñida. Fue creado en 1946 por el ingeniero automovilístico francés Louis Reard, si bien existen antecedentes de su uso muy anteriores, en la época romana. No se utiliza nunca en competiciones deportivas ya que su diseño presenta una fuerte resistencia al agua.

También se denomina biquini a la ropa interior femenina más pequeña que la habitual, muy parecida a la prenda de baño, salvo por la clase de tejido con que se realiza.

Con el verano ya en marcha, la gente está a tope con la “operación bikini” acuden al gimnasio hacen dietas “milagrosas”, etc. en la siguiente galería, estas mujeres nos recuerdan que no importa la talla o la forma de tu cuerpo, ya que siempre está listo para la playa y que cada cuerpo es un cuerpo bikini, según sq.

“El cuerpo retocado de tu revista convencional es generalmente la primera idea que tienes cuando estás tratando de ponerte en forma para el verano, pero no es deseable o alcanzable para todas las mujeres. Yo soy de talla grande, tengo una gran constitución pero mi confianza en bikini viene desde dentro”.

“Al crecer, creo que cada chica tiene problemas de confianza con su cuerpo, pero desde una edad muy joven me dije a mi misma que no iba a odiarme. Siempre amo todas las formas de mi cuerpo y respecto a mí misma. No odio a mi cuerpo, no dedico tiempo para la negatividad. Puedo cambiar si quiero, pero estoy feliz como soy.”

Chelsea ha aprendido a amarse a sí misma durante años “Tienes que cuidarlo, nutrirlo para que crezca, permitir a los elementos tomar el control y siempre respetar el tiempo que tarda en convertirse en algo especial”, explica.

“El autoodio solamente da lugar a más odio. No importan las formas de tu cuerpo ni el peso que tiene que soportar el suelo, ¿de verdad esto importa? El corazón es algo que te hace quien eres”.

Únete a Chelsea ¡Vete a la playa llena de alegría y confianza este verano!

