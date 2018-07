Vive la ciudad sin que tu piel lo note con 'Urban Serum' de Martiderm

La vida en la ciudad es vibrante, intensa, llena de opciones y oportunidades. Pero... también es un entorno hostil que nos agrede enormemente a causa de los contaminantes y polución que emana, incluso en nuestro hogar, y que nos afectan, no sólo a la respiración, sino también a la piel.



Para combatir este problema, MartiDerm ha creado dos nuevos productos pertenecientes a su familia The Originals, que consiguen proteger y detoxificar la piel eficazmente de la polución urbana, los efectos negativos de las radiaciones UV y el ataque de los radicales libres. Además, incluyen una eficaz protección contra las radiaciones HEV (luz azul), presentes de manera constante en nuestra vida y que nos agrede desde móviles, tablets, ordenadores y pantallas, habiéndose convertido en uno de los mayores enemigos de la piel.



Dos productos, una estratégia perfecta. Urban Force Serum “on-top”, una avanzada protección diaria para disfrutar de la ciudad cada día sin sus efectos negativos sobre la piel, y Urban Restore Serum, que la recupera y purifica durante la noche. Dos productos a la vanguardia de la dermatología cosmética con los que la rutina de cuidado facial diario se convierte en la más avanzada respuesta contra los factores negativos de la vida en la ciudad en la piel.



La polución en nuestra piel

La polución actúa principalmente a dos niveles: Debilitanto la función barrera, lo que facilita la entrada de contaminantes; y acumulando toxinas, que provocan daño en la matriz extracelular y favorece la generación de radicales libres.

• Radiaciones UV – Rayos UVA/UVB que emite el sol.

• Radiaciones HEV – La luz azul emitida por los dispositivos electrónicos: Smartphones, tables, PC´s…

• Doméstica– Calefacción, refrerigeración, construcción, productos de limpeza…

• Atmosférica – Tabaco, industria, tubos de escape, transportes…



Urban Serum – “on top”

Hidratante Antipolución - Función Barrera - SPF 20 y Luz azul - Anti Digital-Aging

Un serum hidratante antipolución que crea un verdadero escudo protector de la piel frente a todos los contaminantes y radiaciones. Con una textura fluida y fresca de rápida absorción, su tecnología ha sido desarrollada para aplicarse como último paso del tratamiento, “on top”, para garantizar una efectiva protección de la polución, los rayos UV, la luz azul y los radicales libres.



La Fórmula

• BioShield: Matriz protectora no oclusiva que evita la interacción de partículas contaminantes con la piel.

• Polifenoles de Maracuyá: Estimulan el sistema de defensa antioxidante natural de la piel.

• Spectrum Complex:

Extracto de Cacao – Protección HEV (luz azul) responsable del digital-aging.

Filtros solares encapsulados Spf20 – Protección de alta tolerancia frente a los UVA/UVB.

• Ácido hialurónico: Hidratación intensiva.

Pvp: 34,90€



Urban Restore Serum

Hidratante Detoxificante - Autoreciclaje Celular - Recuperador y Purificador - Revitalizador

Un serum detoxificante de noche con una textura sedosa, fresca y emoliente de rápida absorción diseñado para procurar a la piel una profunda recuperación y reparación durante las horas de sueño. Los envites sufridos durante el día se eliminan y mitigan gracias a la exclusiva amalgama de principios activos que liberan la piel de los agentes que debilitan su salud, recuperándola de manera efectiva para enfrentarse a un nuevo día en la ciudad al despertar.



La Fórmula

• Extracto de Olivo y Jujuba: Un poderoso tándem de activos naturales de propiedades detoxificantes que promueven el autoreciclaje celular mediante la activación del proteosoma.

• Repair Complex: Reparador celular y protector de los daños inducidos por las agresiones externas.

• Alantoína: Promueve la regeneración de la piel y tiene un poderoso efecto calmante

• Ácido hialurónico: Hidratación intensiva

Pvp: 34,90€



MartiDerm, la marca de referencia española en dermocosmética.

La "fórmula", la inspiración y el futuro de MartiDerm. La historia del Laboratorio nace en 1952 gracias a José Martí Tor. El laboratorio se crea a partir de la farmacia que lleva su mismo nombre, especializada en la elaboración de formulaciones dermatológicas personalizadas, bajo prescripción médica. La segunda generación de la familia crea la marca MartiDerm con productos innovadores en cosmética dermatológica e inicia la internacionalización de la firma. MartiDerm, reconocida por el sector médico y farmacéutico, mantiene los principios de su fundador como el rigor, la innovación, la efectividad de sus productos, que contienen una alta concentración de ingredientes activos, así como la transparencia con la que presentan la fórmula en todos sus productos que "dicen lo que hacen y hacen lo que dicen".



De venta en farmacias y parafarmacias de El Corte Inglés