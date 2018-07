'Gold On Your Skin'. Comporta Perfumes lanza Ocaso

Un año después del lanzamiento de Comporta Perfumes, la marca que recrea en 6 perfumes, vivencias y experiencias del destino Comporta, lanza ahora la Línea Millésime con el perfume Ocaso (Millésime).

En uno de los lugares más exclusivos y con más buzz de Europa (o "newfound favorite" de quien pasea por las playas infinitas de arena blanca, barridas por la brisa marítima, luego sube dunas arriba y desde lo alto contempla las miles de hectáreas de verdes arrozales donde se refleja el sol, en el fondo las pintorescas poblaciones de casas encaladas de blanco con pinceladas del azul cobalto, típico de la zona), está claro que el Sol marca la vida!

Sólo podía ser el Sol la inspiración para el primer perfume de la Línea Millésime, una línea de perfumes compuestos por aceites absolutos de extrema rareza con una producción muy limitada, una referencia en las materias primas mundiales.

El día 21 de junio, día del solsticio de verano, Comprota Perfumes rinde homenaje al sol, con el lanzamiento del perfume Ocaso (Millésime).

Ocaso: La inspiración

Ocaso es el perfume del Sol de última hora en Comporta, dorado sensual y carnal, deslumbrante y luminoso, que cae lentamente hacia los lados de la Sierra de la Arrábida, desafiando la Luna de aparecer. Es el perfume del momento sublime del día.

La creación

A partir de dicho concepto, el Scent Evangelist Pedro Simões Dias, pidió muy tímidamente a Stephanie Bakouche si aceptaría crear Ocaso (Millésime). Éste es su relato:

"En 2005, una muy, muy joven perfumista creaba una obra maestra de la perfumería moderna. De los cientos de perfumes de mi colección, ése era mi perfume, año tras año, tras año...

Cuando en 2011 empecé a crear Comporta Perfumes, pensé en ella para crear el mítico séptimo perfume de la línea, ese número simbólico de la totalidad y de la perfección. Pero en ese momento temía su respuesta, no soportaría que me dijera "- ¡No!"....¿Y si me dijese que"-Sí!"?.

No sabía si le podía contar una historia y lanzar las ideas base para que ella pudiera crear algo que no fuera menos que otra obra maestra. Yo no podía destruir mi mito. Y no la llamé... Y lanzamos sólo seis Comporta Perfumes.

Un año después, gané coraje." - Pedro Dias: Del Sol del atardecer en Comporta, dorado, sensual y carnal, Pedro y Stephanie construyeron Ocaso partiendo del jazmín, de la tuberosa, pero también del ylang-ylang y la flor de tiaré (gardenia tahitensis).

¿Por qué?

Porque el jazmín y la tuberosa son aquellas poderosas flores blancas que empiezan a liberar su olor al final de la tarde y se prolonga durante la noche. Estas flores empiezan a vivir en el ocaso del día. De la larga paleta de notas olfativas, estas flores blancas representan por completo aquel momento.

Porque el jazmín y la tuberosa son las notas florales más carnales de toda la perfumería. Juntas, quedaron enfáticas. A estas flores carnales, añadieron el toque exótico con el ylang-ylang y la flor de tiaré, algunas especias (la más sensual de todas las familias olfativas) y un poco de dulzura con un ligero toque de miel.

El perfume utiliza unos aceites esenciales únicos, la materia prima es de la más exclusiva de la perfumería mundial. Tanto la cosecha como la procedencia de las flores, frutos y especias de base para la producción de dichos aceites son esenciales y referencias mundiales.

Los prismas

Notas de salida: Bergamota de Calabria, Petitgrain Bigarade del Paraguay, Absoluto de Grosella Negra de Borgoña, Extracto de CO2 de Pimenta Rosa del Perú

Notas de corazón: Absoluto de Jazmín Grandiflorum de Egipto, Absoluto de Tuberosa de la India, Absoluto de Flor de Tiaré de Tahití, Absoluto de Ylang-Ylang de Madagascar, Granos de Coentros.

Notas de fondo: Benjoim de Siam, Superabsoluto de Heno Verde de Francia, Mel, Notas de Madera.

El Perfume Ocaso (Millésime) está disponible en Extracto de Perfume en 100ml / 220€

La campaña

Flash entre dos personas en la playa desierta en Comporta, bajo el sol del atardecer ("ocaso").

Art Direction: Manuela Marques

Photography: Gonçalo Claro

Models: Helena Coelho and Tiago Lobo

Hair & Makeup: Wellington Oliveira

Fecha: 12 de junio de 2018

Lugar: Ilha do Cabeço, junto a Tróia/Comporta

www.comportaperfumes.com