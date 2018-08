Expulsan a esta mujer de la piscina, porque consideraron que su bañador era ‘inapropiado’

Parece que esta noticia hubiese sucedido en los años 50, pero no es así. Una joven fue expulsada de la piscina porque muchos se quejaron de que "provocaba a los adolescentes de la urbanización", según sq.



Su protagonista es Tori Jenkins, una chica que según los sus vecinos "se paseaba por el borde de la piscina con un bañador que en la parte de atrás lucía como un tanga".

Pero su novio ya ha denunciado esta situación en las redes sociales, donde rápidamente se ha hecho viral y muchos internautas apoyan a Tori.

"Le dijeron que su cuerpo, por estar moldeado con más curvas que otros era demasiado inapropiado para los niños que había por allí. Le dijeron que había muchos adolescentes en el complejo y que no era necesario ponerles nerviosos".

"Hoy a mi prometida se le ha dicho que es menos importante que lo que sientan los hombres sobre ella […] Yo nunca haría que ella o cualquier otra mujer se sienta menos de lo que vale por su ropa o su apariencia. Así es como la cultura machista sigue creciendo".

"Nunca he visto a mi novia avergonzada hasta el punto de que no pueda mirar a sus mejores amigos a la cara. Nunca la he visto llorar como lo ha hecho en nuestro apartamento hoy. Y todo porque algunos ignorantes creen que pueden fiscalizar el tamaño y la forma de su cuerpo".