Celebra el 135 aniversario de Coco Chanel haciéndote con un clásico vintage de Chanel

Este domingo 19 de agosto se cumplen 135 del nacimiento de Coco Chanel, una de las diseñadoras de moda más influyentes de todos los tiempos. Coco nos dejó un enorme legado y diseños atemporales, desde el vestido negro o Little Black Dress, al traje de tweed, pasando por el bolso 2.55 o el mítico perfume Chanel No 5. Pero resulta que sus creaciones no solo son elegantes y con clase, sino también muy adecuadas con fines de inversión: la marca Chanel sigue siendo una de las más populares y dispone de numerosos artículos vintage.

EL AUGE DE LA MODA VINTAGE

Es innegable que la compra de lo vintage vive un auténtico auge, y hay dos razones principales para ello. En primer lugar, muchas personas anhelan poder tener artículos clásicos de otra época y de gran calidad. En segundo lugar, cada vez más gente es consciente de cómo la industria de la moda rápida o fast fashion afecta negativamente a nuestro planeta, lo que también impulsa el mercado de la moda vintage. En este contexto, la estética atemporal de Chanel y la calidad de sus productos contribuye a la gran popularidad de la marca para los compradores.

"La gente no solo busca formas de evitar las gigantescas cadenas de ropa por razones medioambientales, sino que también están utilizando la moda vintage para expresar su individualidad y sentido personal del estilo", explica Stefania Filizola, experta en moda de Catawiki, la plataforma de subastas líder en Europa, y añade: "Chanel es una marca muy segura para invertir debido a sus diseños atemporales. Coco Chanel siempre creyó que la ropa debía ser simple, elegante y fácil de usar. Ella inició una revolución al vestir a las mujeres con pantalones y al ir en contra de la cultura del siglo XX, sin dejar de ser fiel a su visión: que una chica debe ser dos cosas: elegante y fabulosa".

ARTICULOS EN LOS QUE INVERTIR

Ya conocemos la ventajas de invertir en moda, ahora bien, ¿cuáles son los mejores productos en los que invertir? Según Stefania Filizola, la experta de moda Catawiki, los bolsos son, en general, la inversión más fiable. En este sentido, Chanel es una de las mejores marcas a buscar, ya que los bolsos de la maison han aumentado más del 70% en valor en los últimos cinco años: "El clásico bolso de solapa mediano, en particular, sigue siendo increíblemente popular y está casi garantizado que ganará valor o, al menos, mantendrá su valor original. ¡El valor nunca ha disminuido desde 1955! También los bolsos vintage inusuales, difíciles de encontrar, y todas las ediciones limitadas modernas que se ven en la pasarela y que se agotan, tienden a revenderse hasta por un 150-200 % de su valor al por menor".

En cuanto a la ropa, las apuestas más seguras son los vestidos. "Los vestidos de noche y los vestidos casuales elegantes son la mejor opción", aconseja Filizola y explica con detalle: "Busca piezas bajo la etiqueta de Gabrielle Chanel en particular (estas pueden venderse por, al menos, 7500