Lady Gaga desnuda su alma y revela por qué se siente "miserable" todos los días

Stefani Joanne Angelina Germanotta, alias 'Lady Gaga' es todo un personaje. Lleno d ematices, y contradicciones.

No da la impresión, viendo su vida desde fuera y a repasando el éxito y la fama que goza, que Lady Gaga pueda sufrir lo más mínimo y sin embargo, acaba de revelar lo difícil y doloroso que ha sido para ella superar la violación de la que fue víctima cuando tenía 19 años.

Y además de eso, tener que enfrentar las consecuencias de la fibromialgia, enfermedad que también padece.

La ganadora de varios premios Grammy y un Globo de Oro explica en el número de octubre de la revista Vogue que todavía sufre de estrés postraumático por la violación y sigue luchando con los síntomas de esta condición.

"Fue por eso que salí y dije que sufro de trastorno de estrés postraumático, porque no quiero tener que esconderme más de lo que ya lo hago".

Justo hace un año ella misma confesó en Twitter que padecía fribomialgia, y meses más tarde volvió a mostrar cómo se sentía en un documental de Netflix.

Eso dijo la intérprete, quien habló por primera vez del traumático episodio con Howard Stern en el 2014.

Además reveló que muchas veces se siente paralizada:

"¿Sabes cuando estás en una montaña rusa a punto de bajar la parte realmente empinada? ¿Ese miedo y la sensación en tu estómago? Mi diafragma se contrae. Luego me cuesta respirar y todo mi cuerpo sufre un espasmo. Y empiezo a llorar. Eso es lo que sienten las personas traumatizadas todos los días, y es... miserable".

"Me molesta mucho cuando las personas no creen que la fibromialgia es real"

La protagonista de la película A Star is Born, que se ha presentado en la Mostra Venecia, también ha hablado sobre su lucha con la fibromialgia, un trastorno crónico que causa dolores musculares y fatiga, que limita en cierto sentido su vida y que también ha provocado que su estado de ánimo se debilite ante la incomprensión de la enfermedad entre el grueso de la sociedad.

"Me molesta mucho cuando las personas no creen que la fibromialgia es real".

Añade Lady gaga que las personas deben tener mayor comprensión con quienes padecen esta condición:

"Ya que no logran dimensionar lo que significa no saber cómo te vas a sentir cada día cuando te despiertas".

La artista recibe tratamiento para lidiar con el dolor.

Finalmente, la talentosa artista reconoció en la entrevista con Vogue que a pesar de todo el dolor físico y emocional, encuentra satisfacción en lo que hace.

"Me concentro en las cosas en las que creo. Me reto a mí misma. Me embarco en nuevos territorios, con nervios pero también con mucha dicha".