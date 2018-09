Mira las 16 etiquetas de ropa más divertidas de todos los tiempos

Rara vez nos fijamos en lo que pone en nuestras etiquetas de ropa, quizás nos fijamos si se puede lavar en la lavadora o miramos la talla, pero la usuaria Lina D. ha hecho una recopilación de las etiquetas más divertidas encontradas en ropa corriente, según sq:

1. Comprometida con la naturaleza

“Solo lavar en frío/ No secar en secadora/ No planchar estampados/ No abofetear pandas”.

somethingwithanne

2. Como mamá no hay ninguna

“O dásela a tu mamá, ella sabe como hacerlo”

3. Un mensaje importante de leer

“CUIDADO. Este cierre puede dañar tus partes íntimas ¡Ciérralo con precaución!”

guessimbanned

4. Te conocen muy bien

“Si tú no quieres impresionar no te debes estresar plancha una vez en la vida o nunca más”.

Kaat Deleux

5. Igualdad

“Puede ser lavada tanto por hombres y mujeres #ComparteLaCarga”

Cristina Csoric

6. Cuándo no sabes dónde se ha hecho

“Hecho en la Tierra”

7. “Siempre úsame en una primera cita. Lo harás increíble”.

abduzeedo.com

8. “Tómalo con calma. Relájate. Come, bebe y se feliz. No hagas dieta. Sonríe.”

9.

“Instrucciones de cuidado: 1. Baila mucho. 2. Ama a los que estén a tu alrededor. 3. Cepilla tus dientes. 4. Sonríe más. 5. Preocúpate menos. 6. Sé como el agua.”

Orlandam

10. Con mensaje subliminal

“Hecho en China/60% algodón/40% polyester/ Puedes bailar si quieres….”

11.

“Estas camisetas fueron probadas en animales. No les quedaron bien”.

12. ¿Estaba a dieta?

“La ensalada de frutas es un snack saludable”.

upsocl

13. No usar para luchas de Sumo

14.No salgas sin ellos / Conoce tu estilo / Lávar después de usar

Teodor Manolov

15. “Cuando apeste – LÁVALO! Bueno para: caminar, andar en bicicleta, viajar, dormir, salir, volar…. Malo para: nadar…. Hecho en Lituania (perdón China)”

