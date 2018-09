Kate Bosworth nos enseña como hacerte 17 prendas con tus looks de todo el invierno

La firma C&A presentaba a nivel internacional su colección otoño invierno 2018-19 con una puesta en escena digna de las firmas más Luxury con una embajadora sin parangón, la actriz hollywoodiense Kate Bosworth.

De lo más ideal llegaba con un look con identidad propia de punto en negro que se ha convertido en su must have y un bolso redondo que tras verla vamos a ir directas a por él. La guapa actriz sabe lucir y combinar como nadie prendas de firmas como Gabanna, Escada o Miu, Miu con firmas low cost. Lo fenomenal de estos looks con los que nos ha hechizado es que no vamos a tener que recrearlos como suele ser habitual de una firma de precios estratosféricos en una versión low cost, ya que la pareja de Michael Polish ha selecionado una serie de predas de la firma C&A para que podamos inspirarnos y elegir sus prendas favoritas.

Kate Bosworth sabe que es un referente de moda y no tiene problema en declarar que le encanta buscar prendas a buen precio sin renunciar a la calidad en declaraciones a CHANCE: "Sí. Es una de mis cosas favoritas de la moda. Ser capaz de encontrar algo que te puedes permitir, sin tener que sacrificar la calidad o la estética. Encuentras diseños en C&A como por ejemplo, este modelito que llevo que me encanta. Puedo utilizar esta falda y ponérmela con una camiseta. O este jersey y ponérmelo con unos vaqueros. Tienes muchas combinaciones y además te las puedes permitir...".

Para su día a día Bosworth tiene claro que su look es de jeans y camiseta. De lo más divertida nos contaba: "De día me gusta un buen par de vaqueros y una camiseta, muy de 'chica de california' que vive en mí".

Para la noche la que diera vida a Lois Lane en 'Superman Returns', lo tiene claro: "De noche un vestido vaporoso, algo mono. A lo mejor un estilo de los 60's, unos kitten heels, y un vestido corto vaporoso".

La actriz de 'Siempre Alice' también ha sucumbido al resto de la colección con y nos da las claves de como con 17 prendas puedas renovar tu armario y vestirte todo el invierno para cualquier ocasión, del día a la noche... Vestidos vaporosos, jersey acogedores de punto en blanco y negro y un traje tan actual de cuadros galeses son sus prendas fetiche. Y es que Bosworth es de las que maneja en su armario la premisa de menos es más y como puedes combinar un traje como tal o sacarle partido combinándolo por separado con el resto de tu armario.

¿Quién da más?