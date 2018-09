Pokerstars revoluciona el juego online con la realidad virtual en su app

PokerStars, la comunidad de poker online más grande del mundo, ha realizado el prelanzamiento de la versión en realidad virtual de su software de poker online y cuyo lanzamiento comercial tendrá lugar en el futuro.

Se trata de una emocionante e innovadora experiencia tanto para nuevos jugadores como para los más veteranos. PokerStars VR es un juego de poker auténtico, inmersivo y gratuito que les ofrecerá la posibilidad a los usuarios de disfrutar de su pasión en entornos de juego visualmente deslumbrantes, manejar fichas y cartas idénticas a las del mundo real, estudiar a sus oponentes, responder a sus preguntas, chatear en tiempo real y recrearse con un gran ambiente en las mesas mediante un completo elenco de herramientas interactivas.

De manera inicial, Pokerstars VR ofrece el modo de juego No-Limit Hold'em en versión beta cerrada con alrededor de 100 invitados jugando y probándolo con tecnología Oculus Rift, HTC Vive y Steam.

El producto ha sido presentado esta semana en el EuroGamer de Birmingham, el mayor evento de videojuegos del Reino Unido. PokerStars VR, desarrollado con Lucky VR, cuenta con controles intuitivos para facilitar la jugabilidad, controles de comando de voz, transmisión Twitch integrada, vídeo en streaming e integración con redes sociales a través de Oculus Rift para aquellos que desean jugar y retransmitirlo en directo.

PokerStars VR permite que jugadores procedentes de todas las partes del mundo se reúnan en una sala virtual donde los avatares no solo interactúan en torno al juego, sino que también pueden vestirse para impresionar, socializarse, entretenerse y conversar como si se encontraran en la misma habitación. Pueden hacer todo esto mientras retransmiten programas o deportes y disfrutan de una variedad de productos y actividades virtuales como pedir comida o bebida, compartir sushi o lanzarse objetos entre sí.

Desde novedosas y divertidas interacciones sociales hasta la acción más seria del poker, los jugadores también pueden examinar las estadísticas y observar las reacciones de sus oponentes como si estuvieran físicamente en la misma sala, haciendo que cada acción virtual cobre vida. Con rondas clasificatorias y mesas privadas, existe algo para todos los usuarios. Los jugadores pueden ganar fichas gratis para usar en las mesas haciendo girar una ruleta virtual cada día. Además, los jugadores pueden elegir entre cinco exóticos escenarios de realidad virtual: Macao 2050, The Macau Suite, The Showdown Saloon, Monte-Carlo Yacht y The Void, para realmente sumergirse en el juego al más alto nivel.

‘‘PokerStars VR nos da la oportunidad de aprovechar esta increíble tecnología y ofrecer algo totalmente único a los jugadores de poker'', señala Severin Rasset, director de Innovación y Operaciones de PokerStars. ‘‘El poker se basa en la interacción y ha estado uniendo a gente durante más de un siglo. Estamos realmente contentos de invertir en la próxima generación del juego y brindarles la oportunidad a los jugadores de reunirse con la marca en una nueva dimensión de realidad virtual''.