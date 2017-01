Mítico: John Winston Lennon

A los quince años formó un grupo musical llamado The Quarrimen, en el que ingresó Paul Mc Carney en el año 1957, comenzando a aprender ambos el ritmo de moda, el Rock and Roll. Con catorce años John Lennon compuso su primera canción "Hello litle girl" y, posteriormente, los dos se dedicaron a componer las canciones que ejecutaban. Dos años después se le unió otro miembro a su grupo, se trataba de George Harrison y el exiguo grupo se atrevió a actuar en pequeños locales. Pero en 1958 su madre adoptiva falleció atropellada y la vida se le complicó al joven John, que tuvo que buscar empleo infructuosamente, ingresando en el gremio de parados eternos del país, por eso comprendió que su único camino en la vida era la música.



El grupo originario fue cambiando de nombre y se llamó sucesivamente como "John and de Moondogs" y "The Nurk Twins". En 1961 adoptó otro nombre que resultó casi definitivo: "The Long John and the Silver Beatles", denominación inventada por Lennon, pero este apelativo era tan complicado que primero se redujo a "The Silver Beatles" (escarabajos de plata) hasta quedar finalmente como "The Beatles".



La carrera de "The Beatles" comenzó con un gira por Escocia, acompañados de músicos profesionales en paro y de Johnny Gentle, un cantante no demasiado brillante. Luego fueron contratados para actuar en varios locales del barrio chino de Hamburgo con gran éxito. A su regreso a Liverpool actuaron en el Cavern Club, donde exhibieron su buen hacer musical adquirido en su gira germana.



En 1961, el propietario de una tienda de discos, llamado Brian Epstein los descubrió actuando en la cueva, ofreciéndoles lanzarlos al éxito como su manager, a cambio del 25% de sus ganancias. Era el año 1961 cesaron al batería, Pete Best y contrataron a Richard Starkey un músico y compositor de largo recorrido, que tomó el nombre de guerra de Ringo Starr. Ya estaba al completo el grupo que saltaría en breve a la gloria comenzando a grabar sus canciones por la discográfica EMI, alcanzando los número unos de ventas en los hits parade de todos los países, incluidos los del "telón de acero".

Las canciones de "The Beatles", compuestas en su mayoría por John o por Paul, introdujeron su aspecto melódico en la música del momento y pronto, los componentes del nuevo y famoso conjunto musical empezaron a vestir, llevar el pelo o la barba en forma tan extravagante, que se impusieron como moda de rabiosa actualidad.



En 1962 John Lennon se casó con Cynthia Powel, su novia desde 1957 y, al año siguiente, en pleno éxito, nace su primer hijo Julian Lennon. Como consecuencia de la fama, llegó el dinero y los honores, porque en el año 1965, fueron nombrados Caballeros de la Orden del Imperio Británico por los beneficios al tesoro inglés producido por las multimillonarias ventas de sus discos. La frase escandalosa de Lennon "Los Beatles son más famosos que Jesucristo" perjudicó al grupo ante importantes grupos sociales. Las consecuencias de su multitudinario éxito, alcanzado por personas con no mucha formación de base, fueron causa de disputas y reconciliaciones estúpidas de miembros del conjunto durante toda la década de los 60, asi como de consumo de drogas. Las películas musicales "A hard days night" y "Help", dirigidas por Richard Lester fueron exitosas, pero pronto irían sucediéndose hechos negativos para la pervivencia de "The Beatles".



El manager del grupo, auténtico causahabiente del éxito del conjunto musical, Brian Epstein falleció en el año 1967 por sobredosis de barbitúricos y al año siguiente, Lennon se separó de su primera mujer, Cynthia Powel, para casarse secretamente en Gibraltar con la japonesa Yoko Ono. Este matrimonio con una mujer de tanta personalidad, protagonista notable del movimiento vanguardista de la década de los 60, precipitó la ruptura tanto tiempo anunciada. Cambios en John por su nuevo matrimonio, unido a problemas financieros y celos profesionales, principalmente con Paul McCarney, finiquitaron el grupo más famoso del mundo de la música a partir del mes de abril de 1970.



Luego cada uno siguió su camino en solitario, John Lennon y Paul McCarney con mucho éxito, hasta que el 18 de diciembre de 1980, John Lennon se cruzó con un loco llamado Mark David Chapman cerca de su residencia en Nueva York, el cual acabó con su vida con cuatro disparos de su revólver. Entonces muchos lloramos por el ídolo de nuestra juventud, escuchando la canción más bella que compuso, "Imagine" en su honor, que pudimos oír libremente en España a partir de 1975, ya que fue prohibida por Franco.