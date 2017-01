La hija de Michael Jackson, afirma que su padre fue asesinado

La hija del cantante, hallado muerto en su casa de Los Ángeles (EEUU) el 25 de junio de 2009, ha concedido una extensa entrevista a la revista de música en la que habla sin tapujos sobre el fallecimiento de su padre y en la que defiende la teoría de que el intérprete de Thriller fue asesinado. "Es obvio. Él lanzaba pistas sobre personas que estaban tratando de cazarle. Y en algún momento nos decía: 'Ellos me matarán algún día'. Suena como a una teoría conspiratoria y suena a mentira, pero los seguidores de verdad y la familia lo saben. Le tendieron una trampa", asegura la joven que tenía 11 años entonces y que cumplió 18 el pasado mes de abril, según recoge El Huffington Posthoy 26 de enero de 2017.











Paris Jackson, que debutó como modelo de Chanel recientemente con una sesión en la que recuerda a Madonna, habla también de sus múltiples intentos de suicidio y reconoce que ha aprendido a vivir con esta situación aunque no la ha superado. "Siempre dicen que el tiempo lo cura todo, pero en realidad no es así. Solo terminas acostumbrándote. Perdí la única cosa que más me importaba, así que de ahora en adelante nada malo puede suceder. Le siento conmigo todo el rato", cuenta la joven que con 17 años reveló a través de su cuenta de Instagram que era asidua a Alcohólicos Anónimos.











En el reportaje, que se puede leer a través de la web de Rolling Stone, habla también de su color de piel. "Me considero negra", revela la joven, que también cuenta que mucha gente la llama blanca. "[Mi padre] me miraría a los ojos y me apuntaría con el dedo índice diciéndome: 'Eres negra. Debes sentirte orgullosa de nuestras raíces'. Y lo le respondería: 'OK. Es mi padre, ¿por qué me va a mentir?'. Yo creo lo que me dice porque, hasta donde yo sé, nunca me ha mentido", añade la joven.

J'aime les français, ils sont très amusants pour passer du temps avec. Una foto publicada por Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) el 18 de Ene de 2017 a la(s) 10:32 PST

La joven también dedica parte de la entrevista a hablar de otro de los episodios más duros de su adolescencia. Cuando tenía 14 años fue víctima de abusos sexuales. "No quiero dar más detalles. Pero no fue una buena experiencia, fuer realmente duro para mí y no me se lo conté a nadie", añade, aunque se niega a revelar quién fue el asaltante.

No es la primera vez que Paris habla públicamente de sus problemas. Además de contar su paso por Alcohólicos Anónimos, en septiembre de 2016 publicó un vídeo en las redes sociales en el que hablaba de sus intentos de suicidio. "Cuando tenía 14 años el nivel de odio que recibía llegó a un punto tan alto, que intenté quitarme la vida. Me mantuve alejado de las redes sociales y la gente me pidió que volviera, que hiciera mi cuenta de Instagram pública de nuevo.. así que lo hice. ¡Y nada ha cambiado!", reveló entonces.