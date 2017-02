El cantante Pau Donés (Jarabe de Palo) anuncia que vuelve a tener cáncer

El cantante Pau Donés ha anunciado este 8 de febrero de 2017 a través de su blog que ha recaído en su cáncer.

Donés (50 años) había superado un cáncer de colon, del que informó puntualmente a través de las redes sociales. Un año después, sin embargo, se ha visto obligado a dar una mala noticia a sus seguidores: un escáner ha revelado la presencia de un nuevo tumor en el peritoneo, la membrana que cumbre el interior del abdomen.

En un sincero y claro post titulado 'Ahora toca volver a navegar', ha declarado que:

Llevaba un año limpio. Los marcadores tumorales a 0. En los scaners no se veían tumores. El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado. Mientras tanto seguía preparando nuestra vuelta al ring. Un disco, una gira y un libro. 2017 iba a ser un año glorioso.

Sin embargo, ha asegurado que esto no varía los planes y que 2017 será el año en el que 'Jarabe de Palo' volverá a los escenarios:

Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios.

Llamé a mi oncóloga, Elena Élez, y le expliqué todo lo que tenía en mente para este año y que, a pesar de las últimas noticias, no iba a dejar de hacer.

Tenía un plan y el cangrejo no me lo iba a joder. La jefa (así llamo a la doctora Élez) me dijo que ni se me ocurriera dejar mis planes de lado. Que a por ello, con cangrejo o sin cangrejo, con quimioterapia o sin ella.

Y así lo vamos a hacer. Estrenaremos disco en breve, estrenaremos también libro y a partir de mediados de marzo empezamos con los conciertos. Conciertos grandes, con toda la banda, conciertos más íntimos, en teatros y auditorios, a piano, violonchelo, contrabajo y voz. Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto. Habrá días en que me sobrará la voz, y otros en los que me falte